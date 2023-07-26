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欣興股價開高走高 不畏財報壓力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
欣興董座曾子章。記者尹慧中攝影/報系資料照
欣興董座曾子章。記者尹慧中攝影/報系資料照

載板龍頭廠欣興（3037）今（26）日開高走高，多頭不畏財報公布，今年第2季稅後純益23.8億元、是近八季以來低點，單季每股純益1.57元；今年上半年稅後純益64.83億元，年減52.6%，每股純益4.27元。

欣興今日開盤攻上200元關卡，持續向上走高，漲幅超過4%。

欣興今日舉行線上法說公布財報與展望。法人表示，欣興今年第2季營運落底後，第3季與第4季還具成長空間，第4季可望成為2023年營運高峰。

台新投顧表示，欣興已開始著手製造Intel Eagle Stream用ABF載板，看好第3季Eagle Stream放量，以及PC、Server供應鏈庫存去化將帶動ABF營收及稼動率。另外，欣興將為AI趨勢下主要受惠的載板廠商，主要是欣興目前高階大面積載板已占其ABF載板營比重已達50%，為ABF載板製程技術龍頭廠商。

欣興 ABF

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