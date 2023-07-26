AI 主流股走勢震盪 基本面、籌碼面、技術面一次看

台股昨收在17,198.89點，成交量4,192億元，不過近期走勢強勁的AI概念股，卻於昨（25）日殺尾盤，包括廣達、緯創在內的AI主流股開高走低，股價呈現上衝下洗；廣達開盤5分鐘拉升至264元，首次帶市值邁過兆元大關，不過午盤過後賣壓湧現，終場最終以248.5元收在平盤。

若就「籌碼面」來看，三大法人昨日買超台股117.72億元，外資買超117.19億元，而投信、自營商則分別賣超6.92億元、及買超7.50億元；而AI主流股緯創（3231）昨日收152.00元、跌6.00元、跌幅為3.80%，並遭三大法人合力賣超7,767張。而廣達（2382）昨收248.50元，表現持平，不過也遭合力賣超6,990張。

緯創在近五日籌碼面上，合計遭三大法人買超達7,319張，其中，外資買超1萬3,467張、投信賣超3萬4,800張、自營商買超2萬8,651張，而融資增1萬2,815張、融券減2,443張，其券資比達9.59%。至於第三名廣達，近五日籌碼面上，遭三大法人買超達1萬2,922張，外資買超4,721張、投信買超1萬3,939張、自營商賣超5,737張；融資增1萬5,605張、融券增1,593張，而券資比15.98%。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

至於在「技術面」方面，身為代工股王的廣達，從1月初72.3元起漲，一路飆破百元，而7月13日盤中股價順利突破200元大關後，仍繼續上攻，昨日盤中更一度達266.5元，站上波段高點，漲幅驚人；至於代工股后緯創，則從1月初29.25元起漲一路飆破百元，並在5月中旬又從50元附近起漲，即便股本高達290億元，波段漲幅仍高達九成，昨日盤中更一度拉至161.5元，七個月內已連翻數倍。

此外，針對「基本面」方面，緯創日前公布6月營收達810.99億元，為今年單月次高，月增28%，第2季營收呈現季減、年減雙衰退，上半年合併營收年減逾11%；單月稅後純益17.33億元，年減20.9%，每股純益0.62元。而股王廣達表現也不遑多讓，6月營收901.77億元，月增17.1%、年減27.1%，歸屬母公司業主淨利38.66億元、年增7%，每股盈餘（EPS）1元，整體表現相當出色。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影 緯創資通。記者吳康瑋／攝影

法人指出，台股近日續強，主要受惠AI概念股的強勢領漲，不過隨著指標股漲幅拉大，也需留意泡沫化風險，而目前AI走高檔震盪格局，個人操作買綠賣紅，緯創其實投信還沒賣掉，只是在清洗籌碼，股市就是爾虞我詐的地方，部分AI各股握有長線的未來趨勢，絕非只是短線投機，其中緯創雖然正在關禁閉，但27日本周五解禁後，相信還有機會繼續上攻，不過若投資人不放心，也可以直接入袋為安，其實有賺就好。