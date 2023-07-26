7/26【早晨財經速解讀】美股大空頭Mike Wilson:我們錯了!谷歌財報大好 微軟不如預期?

美國股市周二在大型科技股帶動之下上漲，道瓊工業指數已連漲12個交易日，科技巨人 Alphabet 和微軟發布財報在即，人工智慧（AI）概念股率先上漲。

道瓊工業指數漲26.83點，漲幅0.1%，收在35,438.07點，如果周三繼續上漲，將創下1987年以來最長的連漲紀錄。標普500指數漲12.82點，漲幅0.3%，至4,567.46點，是2022年4月以來最高點，距離歷史高峰只差5%左右；那斯達克綜合指數漲85.69點，漲幅0.6%，至14,144.56點。

微軟投資的 OpenAI 於2022年底發布 ChatGPT 以來，微軟和 Alphabet 都推出了一系列AI產品。投資人預料，新產品有助科技巨人抵銷雲端運算業務放緩的影響。Alphabet 和微軟分別上漲0.6%和1.7%。

在聯準會（Fed）公布利率決策前夕，消費者信心數據支持了經濟軟著陸的預測，同時也表明決策層對通膨的抗戰還沒有結束。調查顯示美國7月消費者信心指數升至兩年新高，儘管消費者擔心經濟衰退，但對勞動市場仍持樂觀態度。

花旗集團策略師說，儘管最近幾周看漲勢頭減弱，但投資人對標普500指數的布局依然偏多。

Forex.com and City Index.全球研究主管 Matthew Weller 說，「接下來的幾周將是那斯達克100指數受到考驗的時刻」， 「由於該指數仍然徘徊在多頭高點附近，並且今年以來上漲超過40%，投資人的預期顯然很高，不容一絲差池」。

避險基金R/Evolution Gate 投資長 Rishi Sadarangani 說：「Fed明天的會議提醒市場，這將是倒數第二次、甚至是最後一次升息，升息一直是市場、尤其是科技股的一大顧慮。」

3M股價上漲5.3%拉抬道瓊指數，該公司公布利潤率有所改善，並調升年度獲利預測。陶氏化學公司（Dow Chemical）公布業績優於預期，股價上漲1.8%。奇異（General Electic）調升現金流和銷售額預期後，股價大漲6.3%，而其競爭對手RTX Corp. 披露旗下普惠公司(Pratt & Whitney)噴氣發動機存在潛在生產缺陷後，股價下殺10%。

標普客運航空類股指數下跌3.5%，受阿拉斯加航空(Alaska Air)大跌9.7%拖累，該航空公司發布的全年營收增長預測不及預期。

富國銀行公布新的300億美元股票買回計畫，盤後上漲4%。