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大盤買盤追捧 閃見12千金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股昨（25）日強勢大漲，部分市場買盤追捧準千金族群，盤中祥碩、M31、川湖、亞德客-KY紛紛突破千元大關，閃現12千金，終場川湖、亞德客-KY仍收在千元之上，台股千元俱樂部從八檔增為十檔。

三檔準千金股分別為：祥碩收990元、M31的963元、及材料-KY的911元。

昨日台股盤中最高一度大漲236點，加上成交量連續三日都在4,000億元以上，帶動盤中千金股族群一度最多來到12千金，產業類別以電子最多，大部分為半導體的IC設計跟AI相關。

凱基投顧董事長朱晏民指出，AI相關主流股相當強勢，即便漲多時略有拉回，但依然人氣匯集，台積電在法說會表示未來五年會有近50%的年複合成長率，加上輝達（NVIDIA）8月下旬將公布財報，預期獲利看好，也讓AI股更有底氣，本益比也屢獲調升。

台新投顧副總經理黃文清分析，高價股要依照個別公司營運狀況來看，不一定會跟著行情走。不過具高成長性、或第3季已明顯看到成長者，自然會受到青睞。

三檔準千金股祥碩、M31、材料-KY，就法人評價來看，M31持續受惠先進製程、地緣政治及28奈米製程產能開出，應用領域包括AI與車用，今年下半年將比往年更旺，因此內外資法人給予最高的目標價達1,500元。

材料-KY則是少見的非科技業準千金股，公司生產的絲束產品大量使用於菸品濾嘴及加熱不燃燒菸的菸彈中，由於絲束具有寡占市場性質，訂單能見度高近來受到法人圈關注。祥碩方面，法人看好規格升級的相關零組件廠，如受惠高速傳輸升級趨勢的祥碩，近期法人圈給出的最高目標價上看1,500元。

祥碩 AI 台股

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