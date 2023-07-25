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台股上漲165.28點 三大法人買超117.72億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股今日開高走高，盤中最高一度來到17270.2點，大盤指數終場收17198.89點，上漲165.28點，漲幅0.97%，成交量4192億元，三大法人買超117.72億元。聯合報系資料照片
台股今日開高走高，盤中最高一度來到17270.2點，大盤指數終場收17198.89點，上漲165.28點，漲幅0.97%，成交量4192億元，三大法人買超117.72億元。聯合報系資料照片

台股今（25）日開高走高，盤中最高一度來到17270.2點，大盤指數終場收17198.89點，上漲165.28點，漲幅0.97%，成交量4192億元，三大法人買超117.72億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超117.14億元，投信賣超6.92億元，自營商買超（合計）7.49億元，其中自營商（自行買賣）賣超14.3億元，自營商（避險）買超21.79億元。

台股今呈現上漲，權王台積電（2330）開高走高，終場收569元，上漲11元，漲幅1.97%，帶動大盤走勢，聯發科（2454）走弱，終場收665元，下跌10元，跌幅1.48%；AI題材大爆發，帶動高速傳輸的需求，今日銅箔基板相關概念股表現亮眼，聯茂（6213）、台燿（6274）攻上漲停，台光電（2383）續創歷史新高價。

台股 自營商 三大法人 外資

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