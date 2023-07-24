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谷月涵：AI概念股雖有泡沫化疑慮 但不代表不會繼續漲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股24日力守萬七，人工智慧（AI）族群功不可沒。寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）24日表示，AI概念股雖有泡沫化的疑慮，但不代表不會繼續漲，因為資金行情強大，且AI是長線強大的趨勢。中央社
台股24日力守萬七，人工智慧（AI）族群功不可沒。寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）24日表示，AI概念股雖有泡沫化的疑慮，但不代表不會繼續漲，因為資金行情強大，且AI是長線強大的趨勢。中央社

台股24日力守萬七，人工智慧（AI）族群功不可沒。寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）24日表示，AI概念股雖有泡沫化的疑慮，但不代表不會繼續漲，因為資金行情強大，且AI是長線強大的趨勢。

谷月涵指出，AI概念股大漲，很像2000年的網路泡沫一樣。網際網路這個概念不是假的，AI也是很大且正面的趨勢，但股價跑太快，與公司的基本有落差，就會有泡沫破滅的風險。

不過，谷月涵認為，網路泡沫持續數年，AI概念股的漲勢也可能持續很長一段期間。因此，即使有泡沫破滅的風險，不代表近期不會再漲一波。投資人不妨從中找尋基本面強的個股，等到股價拉回時，再逢低進場。

市場預期美國聯準會（Fed）本周將升息，是這波最後一次升息。谷月涵說，不管是最後一次或倒數第二次升息，最好的狀況就是Fed不要太快降息。在升息結束之後能維持一段時間的利率平穩階段，對股市最好。

谷月涵表示，雖然主要央行持續升息，但資金仍有放出去。市場上仍有大量的資金，因此，台股大盤就算下修，幅度也不會太大，因為資金動能強。今年上半年台股大漲，很多人沒有參與到，在等待可以承接的進場機會。另外，大盤仍有上攻萬八的機會，但何時就很難說。

谷月涵今年初提出「台灣起飛（Taiwan HEADs Up）」投資策略看好「健康科技（Health Tech）、能源科技（Energy Tech）、電動車科技（Automobile Tech）、數位經濟（Data）」為首的四大新興產業。這四大新興產業將成為未來台灣經濟新成長動能來源，也有機會成為台灣新的護國神山群。

谷月涵 AI 升息

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