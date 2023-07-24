第2季獲利超標 法人調高這檔AI供應鏈目標價

人工智慧（AI）概念股價值重估效應持續顯現，法人指出，勤誠（8210）第2季獲利優於預期，且下半年營收展望較弱下，利潤率仍強勁復甦，後續將受惠 AI 伺服器及浸沒式液冷上升趨勢，維持「增加持股」評等，調高目標價逾一成。

投顧法人分析，勤誠5、6 月合計每股純益（EPS）1.56 元，優於市場預期，其中，一般伺服器需求放緩，但 AI 伺服器占第2季營收比重上揚至 20%，預期毛利率將由第1季的 16.5% 季增至 22.9%，因此上修第2季獲利預估值約 9%。

展望第3季，勤誠預估營收季增 5% 至 10%，低於原先預期，主要受到新伺服器平台產品交替期、高 U 數 AI 專案量產轉換期影響。

第4季營收將為勤誠全年高峰，法人評估，今年全年營收可能年減，幅度取決於新伺服器平台及高U數專案量產進度，雖然下修今年營收預估至年減約 6%，但AI 伺服器營收比重由去年 5% 至 10% 提高至今年的 20%，將推升下半年毛利率及獲利表現。

勤誠為純伺服器製造商，受惠 AI 伺服器成長趨勢，除延續上半年開始出貨的高U數專案，2024 年將有4至5個來自中國大陸與美國的新 AI 專案，再加上超高U數機箱開始出貨帶動單價上揚，法人預估明年 AI 伺服器營收貢獻將提升至 34%，營收貢獻年增 148%。

此外，勤誠具備製造浸沒式液冷儲存槽與槽內伺服器機殼能力，法人預計此一產品將於明年下半年開始出貨，亦成為營收另一成長動能。