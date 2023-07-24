快訊

急轉彎？大牙才剛被通知撤告 陳建州再向她提出刑事告訴

「炸彈掉出來嚇死人」 救護員祥豐營區救人：手臂炸爛剩幾根指頭

今晚8點30分發布海警 杜蘇芮強度增加「連3天大豪雨狂炸」

專家「二原因」檢視買新券好機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

凱基證券今(24)日舉辦線上投資講座「擁抱趨勢，好理加債」，凱基債信團隊講師林裕翔表示，美國聯準會升息有望接近尾聲，建議投資人把握十年內難得的高孳息鎖利機會，而債券初级市場新發行利率上升，對次级市債券帶來一定程度利差上行壓力，也就是當前高率環境不利債券發行機構，但對債券投資人來說，於企業融資艱困期買新發行債，有利買方取得好率與好價格。

林裕翔指出，「新券流動性佳+價格波動較穩定=當前買新券的好機會」，檢視新、舊券的市場價格的變化程度，首先應考量波動性放大時期，當價格迅速變化時，買賣價差較高者其債券價格波動幅度大。其次，低買賣價差者，交易成本侵蝕資本利得幅度相對較小，顯示買進新發行債券不僅只考慮交易成本，對長期持有者的報酬水準有一定程度的幫助。

債券 美國聯準會

延伸閱讀

極端高溫掀飛安隱憂 專家：班機延誤取消恐增加

陽光行動／財劃法修不了 專家：可思考減少地方支出

北京外交官轉處理香港事務 專家：因應國際形勢

富豪資產配置 轉抱兩商品

相關新聞

外資賣超台股195億元 賣超中信金最多、敲進這10檔

台股今（24）日震盪，大盤指數終場收17033.61點，上漲2.91點，成交量4045.23億元，三大法人賣超176.2...

台股上漲2.91點 三大法人賣超176.22億元

台股今（24）日小幅上漲，盤中最高一度來到17098.73點，大盤指數終場收17033.61點，上漲2.91點，漲幅0....

谷月涵示警AI類股漲勢「很嚇人」 修正昔喊台股要回檔預測

AI概念股飆漲，帶動台股指數收復「萬七」。寬量國際策略長谷月涵今天表示，AI股「漲勢很嚇人，不建議追高」；但考量全球熱錢...

台積電帶動台股走強 全體券商上半年獲利翻倍大賺364億元

台積電（2330）等AI概念股帶動台股上半年走勢強勁，券商獲利跟著水漲船高。據臺灣證券交易所統計，全體證券商6月稅後淨利...

新興亞股吸金王 國際資金連13周淨流入印度股市

國際股市不穩定，新興亞股跟隨動盪，資金上周淨流出台股12.4億美元，加權指數下跌1.5%，在新興亞股中，淪為後段班；上周...

守住月線！台股小漲2點收17,033點 台積電跌2元收558元

台股今（24）日收盤上漲2.91點，收盤指數17,033.61點，成交量4,045.23億元，守住月均線；台積電（233...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦