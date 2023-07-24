專家「二原因」檢視買新券好機會

凱基證券今(24)日舉辦線上投資講座「擁抱趨勢，好理加債」，凱基債信團隊講師林裕翔表示，美國聯準會升息有望接近尾聲，建議投資人把握十年內難得的高孳息鎖利機會，而債券初级市場新發行利率上升，對次级市債券帶來一定程度利差上行壓力，也就是當前高率環境不利債券發行機構，但對債券投資人來說，於企業融資艱困期買新發行債，有利買方取得好率與好價格。

林裕翔指出，「新券流動性佳+價格波動較穩定=當前買新券的好機會」，檢視新、舊券的市場價格的變化程度，首先應考量波動性放大時期，當價格迅速變化時，買賣價差較高者其債券價格波動幅度大。其次，低買賣價差者，交易成本侵蝕資本利得幅度相對較小，顯示買進新發行債券不僅只考慮交易成本，對長期持有者的報酬水準有一定程度的幫助。