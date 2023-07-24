全體證券商6月稅後淨利108.14億元、月增82.42%
6月全體證券商稅後淨利108.14億元，較5月成長48.86億元、增幅約82.42%。累計1至6月全體證券商稅後淨利363.94億元，較去年同期成長179.41億元、增幅約97.23%。
臺灣證券交易所表示，6月大盤總成交值約6.389兆元，較5月增加11.93%，使證券商經紀手續費收入較5月增加；6月自營出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較5月成長36.26億元、約增176.36%；6月證券商承銷業務淨利亦較5月成長3.47億元、約增65.84%，整體而言，6月全體證券商稅後淨利108.14億元，較5月成長48.86億元、約增82.42%。
累計2023年度證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少；本期自營的證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長183.32億元；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長15.39億元。約增83.69%，全體證券商稅後淨利363.94億元，較去年同期成長179.41億元、約增97.23%。
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