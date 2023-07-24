快訊

基隆祥豐營區迫擊砲爆炸現場畫面曝 兩士兵手炸斷血肉模糊

不僅旗艦iPhone 15 Pro漲價！蘋果傳平價版iPhone 15也變貴 詳細價格外洩

放不放颱風假？北市率先說話了 蔣萬安：站在民眾角度早點宣布

全體證券商6月稅後淨利108.14億元、月增82.42%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

6月全體證券商稅後淨利108.14億元，較5月成長48.86億元、增幅約82.42%。累計1至6月全體證券商稅後淨利363.94億元，較去年同期成長179.41億元、增幅約97.23%。

臺灣證券交易所表示，6月大盤總成交值約6.389兆元，較5月增加11.93%，使證券商經紀手續費收入較5月增加；6月自營出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較5月成長36.26億元、約增176.36%；6月證券商承銷業務淨利亦較5月成長3.47億元、約增65.84%，整體而言，6月全體證券商稅後淨利108.14億元，較5月成長48.86億元、約增82.42%。

累計2023年度證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少；本期自營的證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長183.32億元；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長15.39億元。約增83.69%，全體證券商稅後淨利363.94億元，較去年同期成長179.41億元、約增97.23%。

證券商

延伸閱讀

6月房租指數再創新高 中部地區漲最大

廣州6月用電量 同期增加14.9%

走著瞧股票7月13日 於臺灣創新板上市買賣

高股息投資成主流趨勢 證券商推隱藏版投資工具

相關新聞

台股上漲2.91點 三大法人賣超176.22億元

台股今（24）日小幅上漲，盤中最高一度來到17098.73點，大盤指數終場收17033.61點，上漲2.91點，漲幅0....

年領股息133萬 拆解選股邏輯！謝富旭：找潛力股留意財報「這指標」

今年以來，AI概念股股價表現亮眼，手中沒有相關個股的投資人不禁「望股興嘆」。

台積電帶動台股走強 全體券商上半年獲利翻倍大賺364億元

台積電（2330）等AI概念股帶動台股上半年走勢強勁，券商獲利跟著水漲船高。據臺灣證券交易所統計，全體證券商6月稅後淨利...

新興亞股吸金王 國際資金連13周淨流入印度股市

國際股市不穩定，新興亞股跟隨動盪，資金上周淨流出台股12.4億美元，加權指數下跌1.5%，在新興亞股中，淪為後段班；上周...

守住月線！台股小漲2點收17,033點 台積電跌2元收558元

台股今（24）日收盤上漲2.91點，收盤指數17,033.61點，成交量4,045.23億元，守住月均線；台積電（233...

無懼外資上周倒貨 造紙類股挾碳權題材吸金反彈

造紙類股挾碳權題材發威，再度成為盤面吸金人氣王，在永豐餘（1907）集團發動攻勢下，上演反彈行情，上市造紙類股指數盤中來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦