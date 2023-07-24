守住月線！台股小漲2點收17,033點 台積電跌2元收558元

台股今（24）日收盤上漲2.91點，收盤指數17,033.61點，成交量4,045.23億元，守住月均線；台積電（2330）收盤下跌2元，收盤價558元。法人表示，指數在多空並存之下於萬七的上下兩百點之間區間震盪，操作策略上，投資人應避免追高例如AI等漲多族群，甚至可以考慮進行獲利了結，接下來則可留意基期偏低、下半年可望好轉的族群，例如運動休閒、金融股、蘋概股、電動車概念股等。

台新投顧副總黃文清表示，指數近期可能在萬七的上下兩百點之間區間震盪，主因為台股今日延續了上周台積電法說內容，因此市場整體還是偏審慎觀望態度，不過本周FOMC會議即將登場，目前市場預測會議召開後，升息一碼的機率較大，且可能會見頂，大家對於這部分則保持偏正面看法，因此在好壞參半的情況中，會使得台股在多空並存之下出現區間震盪。

在此情況之下的操作策略上，投資人應避免追高例如AI等漲多族群，甚至可以考慮進行獲利了結，接下來則可留意基期偏低、下半年可望好轉的族群，例如運動休閒、金融股、蘋概股、電動車概念股等，運動休閒休閒族群庫存調整可能到一個段落，接下來營收獲利成長可能會逐步顯現；而金融股則因為股債開始回升，在股市多頭、債市表現好的情況下，加上接下來有現金股息的入帳、債市可能升息見頂等因素，對金融族群皆有正面影響。

今日盤勢重點：

1.指數漲2.91點、收17,033.61點，成交量4,045.23億元。

2.台股早盤一度急殺至萬七之下，而AI概念股今日續強，帶動指數收盤守住月均線之上。

後市展望：

1.指數震盪區間：16,800-17,200點

2.需留意7月26日FOMC利率決策會議、以及本周微軟、Google、FB、亞馬遜等企業財報狀況

3.可關注族群：運動休閒、金融股、蘋概股、電動車概念股等

今日盤面出現八千金，強勢的有：緯穎、保瑞。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：川湖、健策、儒鴻。

今日成交量大的強勢股：廣達、光寶科、華泰、宏碁、華紙、建準、廣明、英業達、技嘉、廣運

今日成交量大卻走跌者：大亞、晟銘電、群創、中興電、東元、華新、中環、康舒、中信金、新光金

今日成交金額大且走高者：廣達、技嘉、光寶科、華碩、建準、緯穎、欣興、奇鋐、緯創、雙鴻

今日成交金額大卻走勢疲軟者：中興電、晟銘電、大亞、長榮、東元、材料-KY、營邦、國巨、康舒、華孚