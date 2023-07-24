台股萬七開盤震盪 投顧：美升息一碼機率大、觀察企業財報

今(24)日台股指數盤中跌破17,000點，台新投顧副總黃文清推測，美國FOMC會議召開後，升息一碼的機率較大，同時市場也預期，若美國升息後，持續升息的機會則會降低，另外若此次是美國最後一次升息，對於資金營面上仍有利。

黃文清表示，今天延續上周五(21日)台積電（2330）法說會的內容，市場針對短期的展望相對不如預期，後續財報與法說會的內容也是需要做一定程度的觀察。

不過，黃文清指出，盤中在AI伺服器相關概念股，包括華碩（2357）、廣達（2382）的拉抬之下，指數由黑翻紅，因此在17,000點上下的區間做震盪，目前最重要的等待訊息有二，包括：美國FOMC會議將於本周四(27日)召開及重要公司相關法說會仍要持續觀察。