台股萬七開盤震盪 投顧：美升息一碼機率大、觀察企業財報
今(24)日台股指數盤中跌破17,000點，台新投顧副總黃文清推測，美國FOMC會議召開後，升息一碼的機率較大，同時市場也預期，若美國升息後，持續升息的機會則會降低，另外若此次是美國最後一次升息，對於資金營面上仍有利。
黃文清表示，今天延續上周五(21日)台積電（2330）法說會的內容，市場針對短期的展望相對不如預期，後續財報與法說會的內容也是需要做一定程度的觀察。
不過，黃文清指出，盤中在AI伺服器相關概念股，包括華碩（2357）、廣達（2382）的拉抬之下，指數由黑翻紅，因此在17,000點上下的區間做震盪，目前最重要的等待訊息有二，包括：美國FOMC會議將於本周四(27日)召開及重要公司相關法說會仍要持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言