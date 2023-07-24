台積電開盤下跌3元 台股開盤上漲6.09點

台股今(24)日開盤上漲6.09點，開盤指數17036.79點；台積電（2330）以557元開盤，下跌3元。

凱基投顧表示，上周五(21日)集中市場開低走低、大盤指數收黑K棒。在盤面結構部份，電子股持續是盤面主軸，權值電子表現欠佳，但AI概念指標股不是再創新高，就是維持強勢整理，AI概念多頭架構仍然維繫，操作上逢低仍可留意；非金電類股跌深後於周四出現全面反彈，惟大盤量能沒有跟上，且非金電也沒有趁著上周五電子股回檔之際竄出表現，整體非金電類股延續性、整齊性仍然欠佳，非金電類股恐怕難脫弱勢整理格局，近期僅有具備7月27日至7月30日亞洲生技展題材的生技醫療或有個別族群表現機會。

上周五(21日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲2.51點、漲幅0.01%；那斯達克指數下跌30.5點、跌幅0.2%；標準500指數上漲1.47點、漲幅0.03%；費半指數上漲35點、漲幅0.96%。

永豐期貨表示，美國首次申請失業救濟金人數不增反降，表明美國勞動力市場仍有彈性，可能支持聯準會今年繼續加息，數據公布後，Fed 7月升息1碼後繼續升息的可能性小幅上升，美元指數受此提振，收漲0.53%，報100.81，10年債殖利率上升至3.853%。8月黃金期貨從六週高位跌落，收盤下跌9.9美元或0.5%，報每盎司1970.9美元。

三大法人上周五(21日)集中市場合計賣超285.6億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超289.3億元，投信賣超26.5億元，自營商(自行買賣)買超15.8億元，自營商(避險)買超14.4億元。

統一期貨表示，法人籌碼方面，外資上周五減碼期貨多單6,612口，未平倉淨多單下降至289口，而自營商則減碼期貨空單1,785口。另外，在選擇權未平倉部分，7月第四週選買權最大未平倉下降100點至 17,300點，賣權最大未平倉仍為 16,700 點，顯示市場看法稍微悲觀。