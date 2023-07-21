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緯創小金雞緯軟增資公開申購超熱門 中籤率僅0.13%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

緯創（3231）集團旗下資訊服務商緯軟（4953）進行現金增資，於昨（20）日進行公開抽籤，以昨日漲停價計算，中籤戶價差4.65萬元，中籤率僅0.13%，緯軟今（21）日股價收在141元，上漲2.5元、漲幅1.8%，成交量來到2.03萬張。

緯軟進行現金增資，將發行468張新股、每股承銷價92元，自14日開始申購至18日止，於昨日進行公開抽籤，以昨日漲停價計算，中籤戶價差4.65萬元。中籤率僅0.13%，新股撥券日期為7月28日。

在基本面部分，緯軟今年6月營收7.08億元，月增0.05%、年增7.27%，創同期新高紀錄。緯軟表示，今年上半年大陸市場復甦速度不如預期，緯軟仍穩步成長，核心客戶穩定需求支撐下，單月營收自3月起均維持在7億元以上，每月均創同期新高。

緯軟今年第2季合併營收為21.28億元，年增9.1%，創下單季歷史新高紀錄；累計2023年上半年營收達41.82億元，年增10.7%，亦為同期新高。

展望後市，緯軟董事長蕭清志先前指出，今年整體成長趨勢仍在，但上半年有較多不確定性因素，主要是今年全球經濟不佳影響，以市場別來看，成長較強區域為大陸及台灣。

緯軟近年衝刺陸企新能源客戶，目前客戶除電動車公司外，也有傳統車廠及車聯網客戶，不論營收及客戶數量皆成長，帶動去年相關業務占營收比重突破一成，公司預估今年將延續增長趨勢，仍有高雙位數增長。

此外，緯軟因應近年營運成長，去年擴增一成人力，目前員工數約8,800人，隨著規劃加碼東南亞、日本及美國市場，今年將持續擴充人力。

營收 增資

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