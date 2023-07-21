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台積600壯士該抱還是該跑？美系外資目標價：維持718

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

晶圓代工龍頭台積電法說二度調降2023年營收展望，今（21）日股價開低、重跌3.8％，一度面臨560元保衛戰，市值回測14.5兆元，拖累大盤逾140點。不過，多家外資認為調降後展望符合市場預期。值得注意的是，在台積電法說會後，外資法人發布的最新報告，看台積電的評等並無變動，外資依然看好台積電長期的發展前景，包括：瑞銀、匯豐、野村、高盛、美銀、花旗、里昂，給予正向「買進」平等。

摩根士丹利、麥格理、摩根大通、瑞信則給予「優於大盤」評級。

美系外資指出，台積電AI半導體應用目前貢獻營收6％，未來5年年複合成長率估達50％，屆時對營收貢獻估達11至13％。該美系外資認為符合先前報告提出預期。整體而言，由於在AI半導體需求表現突出，維持「優於大盤」評等，目標價718元不變。

第二家美系外資認為，由於庫存調整周期可能在第四季結束，這可能是台積電最後一次下修營收展望，並認為台積電在明年的強勁成長預期中處於有利位置，目前預測明、後2年營收將分別成長27％及19％。

一美系外資指出，雖然台積電今年營收將衰退10％，但意謂2024至2026年年複合成長率將達逾20％，遠高於半導體產業的4～5％。整體而言，鑒於近期展望符合預期、AI仍為主要亮點，維持「買進」評等、目標價700元不變。

綜觀內外資，調升目標價的有五家法人，分別為：兆豐投顧由556元升至670元、國泰證期顧問由570元升至633元、永豐投顧由555元升至631元、康和投顧由566元升至631元、以及瑞信證券由580元升至600元。

至於調降目標價的也有五家法人，分別為：野村證券由740元降至700元、大和資本由688元降至686元、麥格理證券由706.08元降至681.66元、凱基投顧由716元降至658元、以及中信投顧由638元降至605元。

台積電 外資 營收

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