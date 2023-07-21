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台股下跌134.19點 三大法人賣超285.58億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（21）日開低，盤中一度失守萬七關卡，大跌逾300點，終場收在17,030.7點，下跌134.19點，成交量4,317.46億元，三大法人賣超285.58億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超289.09億元，投信賣超26.74億元，自營商買超（合計）30.25億元，其中自營商（自行買賣）買超15.84億元，自營商（避險）買超14.41億元。

台股今日以17,106.29點開低，一度下滑至16,859.13點，重挫305.76點，主要是因台積電（2330）下跌的影響，但盤中多頭反攻，由AI族群帶領，大盤指數跌勢縮小，終場以 17,030.7點收盤；統計本周指數下跌253.01點，周跌幅1.46%。

自營商 台股

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