台股開低走高守住萬七 下跌134點收17,030點

台股今（21）日受台積電（2330）拉回影響，開盤不久即挫低曾逾300點，但盤中多頭反攻而走揚，收盤指數為17,030.7點，下跌134.19點，成交金額為4,317.46億元；台積電以560元作收，下跌19元。

台股今日成交金額大且走揚者仍以 AI 股居多，包括：廣達、智源、奇鋐、建準、緯創、緯穎、技嘉、創意、世芯-KY、華碩及雙鴻等股；成交金額大且走勢疲軟者為：台積電、欣興、聯發科、台光電、華孚、聯電及矽力-KY等股。

第一金投顧表示，電子的投資機會仍將聚焦在 AI，台股若有回檔則可留意逢低介入營收及獲利仍有機會持續上修的 AI 概念股，在明年 AI 伺服器將有大幅成⻑的情況下，相關電子下游族群基本⾯都有明顯成⻑的機會；⾄於消費性產品，台積電法說也反應消費性產品庫存調整比預期更⻑的情況，⽬前終端消費性電子需求確實不如預期，手機、TV、PC 在下半年可能將旺季不旺，僅下半年有新機發表的蘋果供應鏈可作留意，其餘消費性族群則建議暫時避開。

傳產方⾯，近期觀光、航運又熱，加上化學、軍⼯、重電等族群輪漲，都可留意，另外，月底有⽣技展，可提前佈局相關績優⽣技公司。選股依舊回歸基本⾯，短線上漲過程中，可留意盤⾯較強的各族群類股，或接下來月營收持續創高等題材類股，⻑線上，聚焦持續成⻑產業趨勢，及季報年報等基本⾯選股，可持續留意展望亮眼的投資機會。

選股可挑選產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局，並嚴控持股水位與風險。