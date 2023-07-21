台積電560元保衛戰市值回測14.5兆元 拖累大盤逾140點

大型權值股台積電（2330）昨（20）日法說會釋出保守展望，雖然如預期二度下修美元營收衰退幅度至10%，但第3季展望比預期更保守，影響ADR表現，今（21）日台股現股同樣受到影響，台積電一度面臨560元保衛戰，市值並回測14.5兆元且拖累大盤逾140點。

台股大盤加權股價指數今日盤中一度跌142點，但依據台積電權重換算，台積電每跌1元對大盤影響約8.2點，台積電盤中跌18元、換算約拖累大盤147.6點，法人認為，今天大盤跌點主要由台積電下跌所致，至於其餘權值股則仍有強勢表現。

外資動向方面，昨日外資現貨賣超53.6億元，台指淨多單增2342口，淨多單5472口。 外資買超金額前五，廣達、長榮、長榮航、保瑞、華航，賣超金額前五依序為台積電、聯電、美時、欣興、創意。