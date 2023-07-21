快訊

2023鬼月暖身！盤點7部院線恐怖電影片單 你敢看嗎？

高樓裝冷氣掉落砸死女大生 李姓工人3萬交保

俄國退出黑海穀物協議 不只瞄準烏克蘭還想噱一筆？

江馥年接任中興電董座 股價紅翻黑、盤中爆量逾10萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

中興電（1513）提前推選新任董事長，由前董座江義福的兒子江馥年擔任董事長，副董事長郭慧娟兼任總經理，中興電今（21）日早盤以111元開出，上漲0.5元，一度拉升至114.5元，但盤中卻是爆出逾10.9萬張的成交量，股價開高走低由紅翻黑。

中興電前董事長江義福等涉及雲豹甲車案，7月18日經台中高分院二審宣判，江義福改判五年十個月，且沒收中興電20.99億元所得；江義福宣布請辭董事及董事長；消息衝擊中興電股價連兩個交易日重挫至跌停

中興電先前在19日曾公告，預計在24日（下周一）召開董事會改選董事長，但在昨日提前改選，改派大股東法人代表並改選董事長，由江義福的兒子江馥年擔任董事長。

中興電表示，江義福改擔任中興電總裁，無給職，主要是為公司長遠布局與整體目標，讓公司可以繼續成長；此外，法人董事也改派，其原先的代表人從江義福改為全聯董事長林敏雄次子、元利建設董事林弘人，即日起生效。

中興電股價受到前董事長江義福涉及雲豹甲車弊案問題的衝擊，連續兩個交易日跌停，今日在新董事長人選出爐下，股價未再跌停，早盤以111元小紅開出，一度拉升至114.5元，但賣壓再度加重下股價翻黑，一度下滑至106元，盤中成交量逾10.9萬張。

跌停

延伸閱讀

江義福涉雲豹甲車案請辭 中興電董事長由江馥年接任

中興電雲豹甲車案20億元遭沒收 EPS恐減4元

二審遭判五年十個月…中興電涉雲豹甲車案 董座江義福請辭

全民權證／中興電 兩檔吸睛

相關新聞

日本股市今年一度漲近30％…股神4月中就加碼！ 專家：想投資能買「這檔ETF」

日本股市也不是今年才「超值」，過去長達數十年的時間裡，許多股票是便宜到沒人買。就2021年的數據，散戶持股比重甚至僅有16%。

台積電開跌19元 台股早盤跌逾300點再殺破萬七點

美股費半指數周四(20日)收盤重挫，台股今(21)日開盤下跌58.6點，開盤指數點17,106.29點，但賣壓沉重隨後失...

7/21【早晨財經速解讀】台積電下修2023營收 利空出盡?經濟軟著陸 房地產卻陷僵局?

就本季營運來看，台積電也面臨營收季增率不如預期，毛利率、營益率持續下滑壓力，法人憂心，原訂下半年逐季成長目標備受挑戰。

台股跌幅收斂 台積電受矚目

美股費半指數重挫，台股今天開盤後賣壓沈重，一度下跌超過300點，失守萬七關卡，台積電也一度大跌超過3%，最低來到557價...

2000俱樂部再加一 緯穎翻紅進攻漲停板再寫天價 世芯-KY又創高

台股今（21）日開低，一度失守萬七下滑至16,859.13點，重挫305.76點，AI相關概念股成為盤面強勢亮點，網友甚...

AI 族群拉台股 華碩急拉攻漲停333元、緯創翻紅漲逾9%

台股今（21）日開低，一度下滑至16,859.13點，一度失守萬七，重挫305.76點，盤中指數跌幅縮小，AI 相關概念...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦