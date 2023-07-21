江馥年接任中興電董座 股價紅翻黑、盤中爆量逾10萬張

中興電（1513）提前推選新任董事長，由前董座江義福的兒子江馥年擔任董事長，副董事長郭慧娟兼任總經理，中興電今（21）日早盤以111元開出，上漲0.5元，一度拉升至114.5元，但盤中卻是爆出逾10.9萬張的成交量，股價開高走低由紅翻黑。

中興電前董事長江義福等涉及雲豹甲車案，7月18日經台中高分院二審宣判，江義福改判五年十個月，且沒收中興電20.99億元所得；江義福宣布請辭董事及董事長；消息衝擊中興電股價連兩個交易日重挫至跌停。

中興電先前在19日曾公告，預計在24日（下周一）召開董事會改選董事長，但在昨日提前改選，改派大股東法人代表並改選董事長，由江義福的兒子江馥年擔任董事長。

中興電表示，江義福改擔任中興電總裁，無給職，主要是為公司長遠布局與整體目標，讓公司可以繼續成長；此外，法人董事也改派，其原先的代表人從江義福改為全聯董事長林敏雄次子、元利建設董事林弘人，即日起生效。

中興電股價受到前董事長江義福涉及雲豹甲車弊案問題的衝擊，連續兩個交易日跌停，今日在新董事長人選出爐下，股價未再跌停，早盤以111元小紅開出，一度拉升至114.5元，但賣壓再度加重下股價翻黑，一度下滑至106元，盤中成交量逾10.9萬張。