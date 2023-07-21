永豐金證券 第二代智能財富科技雙引擎登場

永豐金證券第二代超智能財富科技登場，全新升級「大戶投App」導入「服務質量」、「體驗品質」雙品質引擎科技驅動服務，提供優異的穩定性、安全性，及服務快速反應；創新客製化總覽首頁及新推出三大功能，為「帳務抽屜」、「自訂捷徑」、與「自選股雷達觀測」，優化投資人數位金融服務體驗。

永豐金證券表示，「大戶投App」以人為本的設計理念，著重「QoE」Quality of Experience軟實力，將投資情境以旅程地圖（Journey Map）展開，細心雕琢投資人每一步動作的需求、目的、接觸點、與痛點；並透過使用者訪談蒐集資深投資人操作回饋心得，深化服務設計，全新推出的3大功能即是運用「QoE」設計流程。

「大戶投App」經過50萬人實際體驗回饋，第二代智能財富科技另導入「服務質量（QoS）」核心技術，希望讓投資人體驗包括大數據為本、多元交易服務、高效穩定平台三大服務質量提升。

永豐金證券指出，傳統APP總覽首頁多為功能列排序缺乏投資人客製化體驗，客戶想要進一步了解交易帳務，需回首頁點選各類功能再比對帳務，「大戶投App」從「體驗品質QoE)」著手開發總覽頁，推出「帳務抽屜」功能在首頁整合6項帳務資訊，包含當日庫存、委託成交、交割款、已實現獲利和申購狀態，首頁即可一覽最新交易狀態；另外，「自訂捷徑」提供客製化捷徑服務，投資人可選擇10項自己常使用的功能釘選於總覽頁中，總共有交易、選股、服務、支援一共四大類24項APP功能可供彈性選擇。

「自選股雷達觀測」功能提供客戶自訂監控自選股清單，除最新報價外更提供20組技術分析雷達標籤服務，包括持股是否在月線之上、或5日均量激增，首頁即能快速瀏覽持股動態，透過數據為本大幅提升交易體驗、照顧投資人每一日的完整投資體驗，優化下單交易效率。

永豐金證券表示，「大戶投App」以「服務質量」、「體驗品質」雙品質引擎科技驅動，以新一代數位金融服務商為目標，傳遞給客戶簡單、專業、貼心的品牌精神，陪伴每位投資人一段更完美的數位投資體驗。