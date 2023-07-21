日本股市今年一度漲近30％…股神4月中就加碼！ 專家：想投資能買「這檔ETF」

今年日本股市的表現可說是穩妥妥地進入全球前3，一度上漲逼近30%。

催化劑就在4月中，巴菲特笑瞇瞇地踏上日本國土接受採訪，並且宣告持續加碼日本五大商社開始。

此後日本股市連續12週外資淨買超，這時候全世界才發現，原來日本股票這麼香，居然有超過50%的公司淨值比小於1倍。

其實日本股市也不是今年才「超值」，過去長達數十年的時間裡，許多股票是便宜到沒人買。就2021年的數據，散戶持股比重甚至僅有16%。

然而近年來，在全球供應鏈移轉，加上日本逐漸重視公司治理的影響下，搭上這波日幣貶值的趨勢，使得日本股市的投資價值逐漸浮現。

例如現在猛然回頭看，才發現日企在部分電子元件、半導體特用化學領域，不少都是近乎壟斷的地位；在重工業、精密設備領域也都具備行業領先地位；軍工產業更不用提了，一句「美日友好」，代表著無限商機；而巴菲特買的五大商社，更是包山包海、什麼都能賺的印鈔機。

雖然今年日本股市漲幅達26%，但距離歷史高點還有一段距離，參考台股2020年底突破30年高點12682之後的走勢，我認為日本股市後面的行情應該還有得走。

過去投資日本股市實在也算冷門，所以管道不多。當然複委託是一條路，不過我想大部分股民知道的日本股票應該是10根手指頭數得出來。像我問了一旁的小編，他只知道UNIQLO。

應該也很少人會想要透過複委託買進UNIQLO，畢竟平常都穿在身上了。

比較合理的管道還是透過ETF來間接持有一籃子日本股票，一來方便，不需要額外開戶就可以買；二來ETF會幫你執行避險，降低日圓匯率影響，取得更貼近日股表現的績效。

至於追蹤的指數，可以挑選最具代表性的「日經225」，例如元大日經225(00661)，就是完全複製這項指數的ETF。

至於進場點當然不是要你盲目追高，前些日子市場擔心日央改變寬鬆立場，日股出現拉回，但日央總裁重申將延續超寬鬆政策後，日經225旋即重新上漲。

多頭漲勢就是緩漲急跌，是我就持續留意修正的機會點切入，有跌再買，沒跌就耐心等它跌。

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