快訊

2023鬼月暖身！盤點7部院線恐怖電影片單 你敢看嗎？

高樓裝冷氣掉落砸死女大生 李姓工人3萬交保

俄國退出黑海穀物協議 不只瞄準烏克蘭還想噱一筆？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本股市今年一度漲近30％…股神4月中就加碼！ 專家：想投資能買「這檔ETF」

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
日本股票市場沉寂超過30年，最近看到曙光。日本股市指數來到1990年以來的新高，創下33年的新高紀錄。法新社
日本股票市場沉寂超過30年，最近看到曙光。日本股市指數來到1990年以來的新高，創下33年的新高紀錄。法新社

今年日本股市的表現可說是穩妥妥地進入全球前3，一度上漲逼近30%。

催化劑就在4月中，巴菲特笑瞇瞇地踏上日本國土接受採訪，並且宣告持續加碼日本五大商社開始

此後日本股市連續12週外資淨買超，這時候全世界才發現，原來日本股票這麼香，居然有超過50%的公司淨值比小於1倍。

其實日本股市也不是今年才「超值」，過去長達數十年的時間裡，許多股票是便宜到沒人買。就2021年的數據，散戶持股比重甚至僅有16%。

然而近年來，在全球供應鏈移轉，加上日本逐漸重視公司治理的影響下，搭上這波日幣貶值的趨勢，使得日本股市的投資價值逐漸浮現。

例如現在猛然回頭看，才發現日企在部分電子元件、半導體特用化學領域，不少都是近乎壟斷的地位；在重工業、精密設備領域也都具備行業領先地位；軍工產業更不用提了，一句「美日友好」，代表著無限商機；而巴菲特買的五大商社，更是包山包海、什麼都能賺的印鈔機。

雖然今年日本股市漲幅達26%，但距離歷史高點還有一段距離，參考台股2020年底突破30年高點12682之後的走勢，我認為日本股市後面的行情應該還有得走

過去投資日本股市實在也算冷門，所以管道不多。當然複委託是一條路，不過我想大部分股民知道的日本股票應該是10根手指頭數得出來。像我問了一旁的小編，他只知道UNIQLO。

應該也很少人會想要透過複委託買進UNIQLO，畢竟平常都穿在身上了。

比較合理的管道還是透過ETF來間接持有一籃子日本股票，一來方便，不需要額外開戶就可以買；二來ETF會幫你執行避險，降低日圓匯率影響，取得更貼近日股表現的績效。

至於追蹤的指數，可以挑選最具代表性的「日經225」，例如元大日經225(00661)，就是完全複製這項指數的ETF

至於進場點當然不是要你盲目追高，前些日子市場擔心日央改變寬鬆立場，日股出現拉回，但日央總裁重申將延續超寬鬆政策後，日經225旋即重新上漲。

多頭漲勢就是緩漲急跌，是我就持續留意修正的機會點切入，有跌再買，沒跌就耐心等它跌。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00661元大日經225 ETF 巴菲特 日本

延伸閱讀

職場奉行「關我屁事」才是生存法則！ 她：跟同事負氣離職…結果人家高升

手上僅00878不夠了！ 專家「股債雙棲」策略：搭00679B、00772B等多檔ETF

把部分漲高00878、0056賣出買006208！ 專家：遲早價格修正所以調節獲利

00878獲利了結近7萬…再漲也不可惜已找好標的！她：存成飆股選擇逢高獲利

相關新聞

日本股市今年一度漲近30％…股神4月中就加碼！ 專家：想投資能買「這檔ETF」

日本股市也不是今年才「超值」，過去長達數十年的時間裡，許多股票是便宜到沒人買。就2021年的數據，散戶持股比重甚至僅有16%。

台積電開跌19元 台股早盤跌逾300點再殺破萬七點

美股費半指數周四(20日)收盤重挫，台股今(21)日開盤下跌58.6點，開盤指數點17,106.29點，但賣壓沉重隨後失...

7/21【早晨財經速解讀】台積電下修2023營收 利空出盡?經濟軟著陸 房地產卻陷僵局?

就本季營運來看，台積電也面臨營收季增率不如預期，毛利率、營益率持續下滑壓力，法人憂心，原訂下半年逐季成長目標備受挑戰。

AI 族群拉台股 華碩急拉攻漲停333元、緯創翻紅漲逾9%

台股今（21）日開低，一度下滑至16,859.13點，一度失守萬七，重挫305.76點，盤中指數跌幅縮小，AI 相關概念...

搭AI熱潮 00878創成立三年來價位新高紀錄

國泰投信所發行的「國泰永續高股息」ETF（00878）預計將於7月底進行今年第三次除息評價，並將於8月中旬進行除息，目前...

6月定期定額扣款增加金額前三大 全為統一投信台股基金

台股6月進入高檔震盪，不少台股投資人趁勢加碼台股基金，拉高台股投資部位。6月台股基金定期定額扣款總金額逼近20億元，月增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦