搭AI熱潮 00878創成立三年來價位新高紀錄

國泰投信所發行的「國泰永續高股息」ETF（00878）預計將於7月底進行今年第三次除息評價，並將於8月中旬進行除息，目前該基金規模來到2,199億元，受益人數為102.9萬人，是國內規模最大且受益人數最多的ESG基金，國泰投信建議，00878有多檔AI伺服器概念成份股，且隨著電子產業庫存調整接近尾聲，加上第三季電子股旺季來臨，有助於支撐台股下半年走勢，投資人若想參與下一次配息，近期已可伺機逢低布局。

游日傑引述研調機構Trendforce分析指出，AI伺服器需求已進入爆發期，預估今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4%、2022～2026年AI伺服器與晶片出貨量複合成長率分別上修為29%與46%，而00878先前已納入多檔AI伺服器概念股，如緯創、廣達、光寶科、英業達等，皆為00878的成分股，搭AI行情，也使近來00878市價創下近三年掛牌以來新高21.43元。

00878追蹤指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，根據投信投顧公會資料，截至6月底，境內ESG基金受益人數，其中有69%為00878股民，國泰投信認為，該基金在2022年全年度費用率也是所有高股息ETF中最低，因此獲得百萬股民廣泛認同。

游日傑指出，00878的投資目標是在適度的股息做為下檔保護，並追求長期實質的總報酬成長，相較之下，是更貼近長期投資人需求的「存股型」高股息ETF，與市場上常見周轉率或行業集中度較高的交易型高股息ETF有明顯不同。

國泰投信對績效報酬率也指出，截至7月18日止，近三年指數含息報酬指數達76.1%，已勝過大盤的總報酬58.6%。相關統計也顯示，在去年台股震盪劇烈時，2022整年台股大盤含息報酬為-18.7%，同期00878所追蹤的指數其含息報酬為-8.8%；反觀今年以來台股強勢反彈，截至18日止，大盤含息報酬為25%，00878追蹤指數含息報酬來到39.5%，上漲動能更為強勁，上述數字展現該基金追蹤ESG指數「隨漲抗跌」優勢。