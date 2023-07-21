7/21【早晨財經速解讀】台積電下修2023營收 利空出盡?經濟軟著陸 房地產卻陷僵局?

台積電（2330）昨（20）日舉行法說會，總裁魏哲家坦言，AI需求雖然增加，仍無法彌補當前庫存調整與經濟前景不佳的干擾，台積電因而二度下修今年全球晶圓代工製造產值預測，並再次下調全年公司美元營收展望，其中，全球晶圓代工製造產值衰退幅度較上次預期倍增，台積電美元營收年減率也將擴大至一成。

就本季營運來看，台積電也面臨營收季增率不如預期，毛利率、營益率持續下滑壓力，法人憂心，原訂下半年逐季成長目標備受挑戰。

台積電昨天公布上季毛利率、營益率均超越財測高標，上半年每股純益14.99元的財報成績單，但魏哲家釋出後市更保守、且再次下修全球晶圓代工製造與自家美元營收展望預期，也讓市場對半導體市況走出庫存調整抱持悲觀看法。

台積電昨天台灣普通股跌2元、收579元，外資轉賣4,299張：周四ADR早盤重挫逾4.2%，並拖累台指期夜盤大跌170點，摜破萬七大關。

魏哲家坦言，總體經濟情勢持續走軟、大陸需求復甦較預期緩慢，且終端市場整體需求疲弱，客戶更加謹慎，並打算進一步管控庫存至今年第4季，台積電因而二度調降全球晶圓製造產值預測，從原估年減高個位數百分比（約7%至9%），更新為年減十位數中段百分比（mid-teens，約15%至17%），衰退幅度約比前一次預期倍增。

台積電本身也難逃大環境衝擊，同步二度修正年度美元營收預估，由原預期年減中個位數百分比（約4%至6%），轉為年減10%。

就2023年全球半導體市場（不含記憶體）來看，台積電維持年減中個位數（mid-single digit，7%至9%）百分比的看法。分析師追問庫存調整何時結束？魏哲家說：「這是個好問題。」通膨、高利率使各方面都受影響，一切都要看總體經濟因素，明年也是如此。

魏哲家強調，伴隨著這樣的庫存管控，預測相較於三個月前的估計，IC設計庫存在第4季結束時將來到更健康、更低的水準。

展望第3季營運，台積電釋出比市場預期更保守的財測，預期美元營收介於167億美元至175億美元，季增6.5%至11.6%，平均值季增約9.1%，低於市場預期約一成。

台積電財務長黃仁昭說，以新台幣兌美元30.8假設基礎上，估第3季毛利率介於51.5%至53.5%，營益率介於38%至40%，雙率均不如第2季，分別季減0.6至2.6個百分點、2至4個百分點，主要受3奈米量產初期良率拉升，以及產能利用率降低，還有海外據點及台灣公用事業成本上升在內的通貨膨脹等挑戰影響。