「籌碼K線」盤點第2季 分析手上庫存迎接第3季

台股時隔一年重返萬七，多檔股票股價、交易量皆創新高，股市再次成為全民瘋討論的話題。籌碼K線擁有80萬活躍用戶，是台灣最多人使用的看盤App，同時擁有全台最大的股市討論社團，每天有30萬人參與討論，讓用戶可以即時與其他網友討論投資、分享策略。

隨著第三季盤勢持續走高，籌碼K線獨家盤點第二季度個股數據，協助投資人在第三季布局資金，包含漲跌幅度排名和成交金額Top10清單等重要資訊。這些數據能夠幫助投資人更好地了解第二季度市場的動向，並為未來的投資決策提供參考。

台股第2季熱門個股揭曉：半導體和AI概念股為大宗

隨著第2季的結束，回顧過去三個月的市場表現，台股市場走勢呈現漲多後的回檔震盪整理。根據籌碼K線的數據顯示，第2季的台灣加權股價指數為16,915.54點。在不同產業中，電子下游-筆記型電腦漲幅最多，達到了54.77%，其次是電子中游-主機板46.35和電子下游-顯示器35.23%。

隨著疫情解封，航空業營運和旅遊業快速恢復成長，第2季度台灣股市漲幅最多的前十名股票，第一名第二名分別為亞航（2630）擁有212.63%的驚人漲幅和興櫃股晶鑽生醫（6815）成漲了206.73%，其他依序為山富（2743）、必應（6625）、五福（2745）、協易機（4533）、台南-KY（5906）、安鈦克（6276）、福華（8085）、營邦（3693）。

而成交金額方面，台積電（2330）、緯創（3231）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、長榮（2603）、欣興（3037）、廣達（2382）、長榮航（2618）、鴻海（2317）是成交金額TOP10的股票，半導體和AI族群佔大部分，為台股第2季到第3季投資人看重的產業。

投資人必備秘密武器！籌碼K線數據大公開，揭示關注度最高的Top10！

籌碼K線根據 80 萬人的用戶數據，揭示投資人最關注的10檔股票，台灣股市的龍頭台積電（2330）位居於首位，投資人查詢的次數高達13萬次。其次則是長榮（2603），有9萬多的查詢次數。接下來依序是鴻海（2317）、 欣興（3037）、中興電（1513） 、飛宏（2457）、長榮航（2618）、華航（2610）、緯創（3231） 、華城（1519）。從數據中可以觀察到，航運股及電子股是投資人最關注的產業類型。

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