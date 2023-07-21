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「籌碼K線」盤點第2季 分析手上庫存迎接第3季

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
2023年台股第2季成交金額Top10清單。業者提供。
2023年台股第2季成交金額Top10清單。業者提供。

台股時隔一年重返萬七，多檔股票股價、交易量皆創新高，股市再次成為全民瘋討論的話題。籌碼K線擁有80萬活躍用戶，是台灣最多人使用的看盤App，同時擁有全台最大的股市討論社團，每天有30萬人參與討論，讓用戶可以即時與其他網友討論投資、分享策略。

隨著第三季盤勢持續走高，籌碼K線獨家盤點第二季度個股數據，協助投資人在第三季布局資金，包含漲跌幅度排名和成交金額Top10清單等重要資訊。這些數據能夠幫助投資人更好地了解第二季度市場的動向，並為未來的投資決策提供參考。

台股第2季熱門個股揭曉：半導體和AI概念股為大宗

隨著第2季的結束，回顧過去三個月的市場表現，台股市場走勢呈現漲多後的回檔震盪整理。根據籌碼K線的數據顯示，第2季的台灣加權股價指數為16,915.54點。在不同產業中，電子下游-筆記型電腦漲幅最多，達到了54.77%，其次是電子中游-主機板46.35和電子下游-顯示器35.23%。

隨著疫情解封，航空業營運和旅遊業快速恢復成長，第2季度台灣股市漲幅最多的前十名股票，第一名第二名分別為亞航（2630）擁有212.63%的驚人漲幅和興櫃股晶鑽生醫（6815）成漲了206.73%，其他依序為山富（2743）、必應（6625）、五福（2745）、協易機（4533）、台南-KY（5906）、安鈦克（6276）、福華（8085）、營邦（3693）。

而成交金額方面，台積電（2330）、緯創（3231）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、長榮（2603）、欣興（3037）、廣達（2382）、長榮航（2618）、鴻海（2317）是成交金額TOP10的股票，半導體和AI族群佔大部分，為台股第2季到第3季投資人看重的產業。

投資人必備秘密武器！籌碼K線數據大公開，揭示關注度最高的Top10！

籌碼K線根據 80 萬人的用戶數據，揭示投資人最關注的10檔股票，台灣股市的龍頭台積電（2330）位居於首位，投資人查詢的次數高達13萬次。其次則是長榮（2603），有9萬多的查詢次數。接下來依序是鴻海（2317）、 欣興（3037）、中興電（1513） 、飛宏（2457）、長榮航（2618）、華航（2610）、緯創（3231） 、華城（1519）。從數據中可以觀察到，航運股及電子股是投資人最關注的產業類型。

籌碼K線推出獨家「庫存股」功能，投資者持股分析再升級！

籌碼K線推出全台獨家的「庫存股」功能，讓投資人可以一次管理不同券商的庫存損益狀態，投資人加入自己的持股標的後，可以用籌碼K線輕鬆看到「持股變化」，包含即時報價及盤後數據、即時損益分析、庫存標的相關新聞及持股分析。

同時還可以依據用戶偏好的投資週期進行投資策略的速配評估並推薦符合偏好的個股清單，彙整庫存所需資訊，用一個 App 就可以做到蒐集資訊、看盤、管理庫存等所有功能。

長榮航

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