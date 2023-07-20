00931B預計8月7日掛牌 統一台灣高息優選基金9月開募

統一美債20年ETF（00931B）在募集前就引起投資人熱烈討論，開募後獲得大量資金青睞，短短三天的募集期，總募集金額超過80億元，預計8月7日正式掛牌上市。

統一投信首檔月配息台股主動式基金則將在9月接棒，即將開募的統一台灣高息優選基金，為「高股息Ｘ高成長」雙向並進，提供台股投資人新選擇，也是統一投信，睽違16年再度新募集台股基金。

統一投信表示，統一台股月配息主動式基金具備「五力」優勢，包括報酬力、選股力、策略力、收益力、防護力，讓投資人一手掌握股息與成長。同時推出累積型及月配型兩種級別，滿足不同類型投資人的需求。

統一投信說，月配型級別為解決領息族對於配息不穩定的痛點，內建收益平準金機制，讓每月配息更加穩定。若年底有資本利得，次月還可以獲得年終紅利加碼配；統一台灣高息優選基金將在9月4日~8日募集，單筆申購門檻為1萬元，定期定額和日日扣只要2,000元起。