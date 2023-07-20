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統一美債20年 ETF00931B募資逾80億 預計8月7日掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信總經理董永寬（中）、ETF團隊主管張美媛（左）、統一FANG+經理人林良一（右）出席統一美債20年募集記者會。統一投信／提供
統一投信總經理董永寬（中）、ETF團隊主管張美媛（左）、統一FANG+經理人林良一（右）出席統一美債20年募集記者會。統一投信／提供

價格親民的統一美債20年ETF（00931B）在募集前就引起投資人熱烈討論。開募後更獲得大量資金青睞，短短三天的募集期，00931B總募集金額就超過80億，預計8月7日正式掛牌上市。來不及參與募集或想加碼的投資人，可以在00931B掛牌後直接從市場上買進。

統一台灣高息優選基金將於9月4日至8日熱烈募集，價格更親民，單筆申購門檻為1萬元，定期定額和日日扣更是只要2千元起，即便是小資族也能用小錢滾出長期財富，追求超額報酬目標。

統一投信首檔月配息台股主動式基金9月接棒，即將登場的統一台灣高息優選基金，為「高股息Ｘ高成長」雙向並進，提供台股投資人優質新選擇。這也是台股專家統一投信，睽違十六年再度新募集台股基金。即將募集的統一台股月配息主動式基金具備「五力」優勢，包括報酬力、選股力、策略力、收益力、防護力，讓投資人一手掌握股息與成長。同時推出累積型及月配型兩種級別，滿足不同類型投資人的需求。月配型級別為了解決領息族對於配息不穩定的痛點，還內建收益平準金機制，讓每月配息更加穩定。若年底有資本利得，次月還可以獲得年終紅利加碼配。

專業投資團隊將透過三層機制，精選基本面最佳且具備長期資本利得潛力的個股，作為統一台灣高息優選基金的投資組合，以適度風險創造超額報酬機會。站在台股轉骨有成的絕佳時機點，這檔主動式基金聚焦五大尖端趨勢，包括關鍵技術、能源轉型、創新產品、成長價值及解封概念，用台股生生不息的濃厚養分，催生投資人長期財富成長契機。

而統一投信不僅是台股基金規模前三大巨頭，投研團隊還普遍受到專業肯定。歷年統一投信在各大基金獎累計獲獎111座就是選股能力的最佳鐵證，其中獲獎難度最高的團體大獎更高達18座。今年也在Smart智富台灣基金獎中，第五度抱走股票型基金團隊研究大獎。金獎團隊的堅強實力，也讓統一投信長年穩坐定期定額扣款金額、筆數及人數三冠王，成為長期投資人首選。

台股 ETF

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