航空業6月營收旺 華航、長榮航放量強漲

航空業6月營收報喜，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇（2646）及台灣虎航（6757）6月客運營收年增率較5月激增，四家航空公司6月營收全部創新高；華航集團最近可說是三喜臨門，今（20）日開平走高，盤中大漲逾半根停板，成交量居第二大，長榮航盤中漲幅逾3%，成交量居第一。

華航集團三喜臨門，客運營運超好，預計7月營收將再衝高，加上油價下跌效益才剛要反應，還有轉投資台灣虎航8月將在創新板掛牌，台灣虎航預計今日下午舉行創新板上市業績發表會，三大因素加持，華航第3季營收、獲利充滿想像空間。

華航6月營收175.4億元，年增42.1%；其中，客運收入122.5億元、年增867%，均寫歷史新高紀錄；華航累計今年前六月合併營收898.8億元，年增21.3%，同創新高。

台灣虎航6月營收首度營收突破10億元達10.9億元，年增1,571%，月增23%，創歷史新高，累計今年上半年營收54.7億元，年增1,681.3%；台灣虎航熱門黃金航線日本線，暑假載客率上看九成，7月1日剛恢復的澳門線，暑假訂位已達七成，在今年暑假火力全開下，將成為高載客率及高票價的受惠業者。

長榮航6月營收176.3億元、年增59.3%；其中，客運營收126.9億元，改寫新紀錄；累計今年上半年營收930.3億元，年增46.6%。

星宇6月營收21.2億元，再寫歷史紀錄，年增率高達1,219%，其中客運營收為18.8億元，月增30%，年增2,491%；尤以日本航線最受歡迎，美國洛杉磯航線載客優於預期；星宇累計今年上半年營收98.8億元，年增1,463.2%。

航空業迎接暑假旺季，華航今年整體營運由「貨運為主，客運為輔」轉為「客貨並進」，目前航班復飛已達到八成，並陸續調整增班，強化全球競爭力；今日以24.5元平盤開出，買盤進駐下推升股價上漲，一度達25.85元，盤中漲幅逾5%，成交量逾7.5萬張，僅次於長榮航。

長榮航早盤以36.1元平盤開出後走高，一度拉升至37.65元，盤中漲幅逾4%，成交量逾8.2萬張，居台股個股成交量冠軍。星宇航空以32.9元開高，盤中漲幅0.79%；台灣虎航預計今日下午舉行創新板上市業績發表會，最快8月將在創新板掛牌上市，早盤以47.3元開高後一度拉升至47.7元，不過盤中小跌。