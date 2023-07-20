A股補漲行情看俏 受惠貨幣寬鬆、獲利穩步上升

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，中國人行為刺激經濟，持續祭出寬鬆貨幣政策，日前調降 MLF（中期借貸便利）利率10點至2.65%，宏觀經濟的修復將推動A股企業盈利上行，今年第一季全部A股歸母淨利同比增速為1.4%，環比則提升0.6%，A股盈利的低點逐漸顯現，上行週期或已開啟，預計第二季至第四季盈利穩步復甦。

2023年全部A股淨利同比增速有望達10-15%，A股後市補漲行情看俏。就類股分析，今年中國政府工作重心是「大力提振市場信心」和「把恢復和擴大消費擺在優先位置」，預計消費將成為A股行情的主旋律，建議優先布局消費龍頭股。

葉宇真表示，中國人行提振疲弱的經濟，並維護銀行體系流動性合理充裕，在6月13日開展了20億人民幣的7天期逆回購操作，中標利率下降10個基點（BP）至1.9%，這是人行自去年8月以來首次調降短期貸款利率；同一天，人行亦降低了通過商業銀行緊急貸款機制提供的貸款利率，將常備借貸便利（SLF）利率下調10個基點。

到了6月15日再度宣布6月中期借貸便利（MLF）利率下調10個基點（BP），利率從2.75%下調至2.65%，預計對金融系統注入約330億美元。中國貨幣政策在全球相對寬鬆，在政府大力作多下，為A股注入強心針。

葉宇真指出，對比過去5年A股明顯的4個市場底部，即2018年12月、2020年3月、2202年4月、2202年10月，各類情緒指標顯示目前市場情緒調整至歷史低位，評價面深具吸引力。今年2月以來，A股市場回落以來消費行業跌幅明顯偏大。

不過，促消費是目前政策關注重點，相關政策的發力，消費基本面有望迎來改善，另就中長線來看，2022年年底中央經濟工作會議重點方向是把恢復和擴大消費擺在優先位置，消費股也將迎來報復性反彈行情。