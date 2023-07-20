台股大怒神 內資殺盤

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
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AI概念股漲多遭到調節，電傳攻守易位，內資帶頭下殺，加權指數昨（19）日開高走低、終場下跌111點收17,116點，跌破5日線。今日下午權王台積電法說會登場，法人預期台股走勢震盪，上演17,100整數關卡與月線17,018點保衛戰。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、第一金投顧董事長陳奕光、與台新投顧副總經理黃文清的看法，昨天指數高低點差距達258點，盤勢開高走低、午盤後殺低，顯示投資人有居高思危的風險意識，讓大盤波動加劇，且本周出現高檔爆量下跌、技術指標背離及新台幣貶值的不利指標，法人對台積電第3季展望轉趨保守，加上失守5日線，短線整理時間將拉長。

不過，短期技術面雖出現轉弱跡象，但只要月線不破，中多格局不變，高檔震盪過後，仍有機會持續走揚，靜待技術面出現轉強訊號，並可留意櫃買市場走勢，因加權位處萬七高檔區，權值股再大漲不易，法人若要拉抬績效，櫃買市場個股籌碼輕盈，自然成為首選。

台股昨天開高，最高上漲112點至17,340點，漲多的AI股隨即引來賣壓，指標宏碁收跌停36.3元、仁寶重挫9.7%收31.1元、和碩跌8.7%，緯創跌3.7%，使盤勢最深下跌145點、高低差達258點或1.5%，為近九個交易日最多；當沖比僅比昨日略降、仍達41.1%，使得成交量雖較前一日低、仍達4,336億元。

今日舉行法說會的台積電出現撐盤力道，盤中一度漲至587元，下半場漲勢收斂，以平盤581元作收，外資轉買超733張，以摩根士丹利證券買超6,161張最多。也因AI遭到獲利了結賣壓，加上台積電將舉行法說會，資金以月底亞洲生技大展開展為題材轉向生醫避險，保瑞、晟德、睿生光電等漲停。

法人動態，外資轉為買超6.5億元，以買超金額排名前三多為聯發科22億元、世芯-KY17億元、英業達12億元；投信賣超21.1億元，連五賣共80.4億元；自營商賣超80.06億元，連三賣共137.6億元；三大法人合計賣超94.7億元；八大公股行庫買超0.5億元，連三買共51.3億元。

台積電 法說會

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