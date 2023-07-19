快訊

首次受訪畫面曝光！AMD蘇姿丰滿臉笑容喊：台灣「這點」很精彩

新竹驚傳員警派出所內中槍身亡 同仁已封鎖現場

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國大陸外交部長為何失蹤？

台積電法說前...三大法人呈土洋對作 外資小買超、投信及自營商連賣超

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
法說會前今（19）日股價收在平盤，三大法人呈現土洋對作，外資小買超，但投信連五賣，自營商也是連三賣。圖／聯合報系資料照
法說會前今（19）日股價收在平盤，三大法人呈現土洋對作，外資小買超，但投信連五賣，自營商也是連三賣。圖／聯合報系資料照

台積電（2330）將在7月20日舉辦法說會，市場關注第2季獲利與下半年展望、先進製程進展、海外擴廠進度、資本支出、AI相關應用的貢獻等議題，同時也有法人擔憂恐二度下修全年美元營收預期；法說會前今（19）日股價收在平盤，三大法人呈現土洋對作，外資小買超，但投信連五賣，自營商也是連三賣。

台股今日開高走低，終場收17,116.44點，下跌111.47點，跌幅0.65%，連續兩天收黑，且下跌都超過百點，5日線失守；台積電開高，以584元開出，尾盤中曾翻黑下滑至579元，終場以平盤581元收盤。

台積電最後一盤爆出4,007張成交量，將股價拉2元，收在平盤價位；統計三大法人買賣超，外資買超733張，投信賣超408張，連續5個交易日合計賣超3,098張，自營商賣超879張，連三賣，三大法人今日合計賣超554張。

台積電法說會明日將登場，法人關注第2季獲利與下半年展望、先進製程（含CoWoS封裝）進展、海外擴廠進度、資本支出變動、AI相關應用對營運的貢獻等議題；另外，業界也傳出，因為非蘋手機、傳統伺服器的市況恢復速度不如預期，恐造成台積電二度下修全年美元營收預期。

台積電先前首度修正全年美元營收預期，年減低至中個位數百分比（1%至6%），但受市況恢復速度不如預期的影響，法人擔憂恐二度下修，全年美元營收衰退幅度擴大至約一成。

台積電不評論外界的傳聞及預估值，不過，法人也認為，台積電仍將釋出第2季為營運谷底，第3季起溫和復甦，並且將可延續到第4季，維持全年資本資出320~ 360億美元。

台積電 營收 三大法人 法說會

延伸閱讀

台股連二黑...晶圓龍頭大廠法說前夕 專家分析：走勢可能出現震盪

台積電是我們的指標！陽明交大半導體系年花5千萬營運「無塵室」 還沒招生各國已搶預約合作

不讓黃仁勳專美於前！蘇姿丰今秘會魏哲家 爭台積電先進製程產能

台股開盤小漲37點 台積電漲3元開584元

相關新聞

台股連二黑...晶圓龍頭大廠法說前夕 專家分析：走勢可能出現震盪

受到AI類股下跌影響，台股今天開高收低，終場指數收在1萬7116點，下跌111點、跌幅0.65%，成交金額4271億元，...

台股下跌111.47點 三大法人賣超94.46億元

台股今（19）日開高走低，盤中最低一度來到17082.54點，大盤指數終場收17116.44點，下跌111.47點，跌幅...

歐系外資點名看好這2檔IC設計股 給予優於大盤評等

歐系外資最新報告分析全球半導體市況，針對台股無晶圓廠IC設計股，點名看好世芯-KY（3661）及聯發科（2454），都給...

緯創、廣達領軍攻堅後 下一棒誰來接…「3族群將輪漲」伺機攻萬八！為何中長多已確立？

在AI熱潮推波助瀾下，台股自5月中旬突破盤局格局，如今儼然有站穩萬7之上的氣勢。建議投資人逢台股拉回，找有基本面獲利支撐、且前景佳的好股票，把握多頭啟動良機。

台指期結算 台股收盤下跌111點收17,116點 台積電收581元

台指期結算，台股今（19）日終場收盤下跌111.47點，收盤指數 17,116.44點，成交量4,271.76 億元，最...

AMD執行長蘇姿丰訪台…「起飛」概念股名單曝 專家驚：中華電（2412）也有份

媒體曝光AMD執行長首波拜訪名單，除了有台積電、矽品外，還包含「電子五哥」的廣達、緯創、英業達、和碩、仁寶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦