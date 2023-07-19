台積電法說前...三大法人呈土洋對作 外資小買超、投信及自營商連賣超

台積電（2330）將在7月20日舉辦法說會，市場關注第2季獲利與下半年展望、先進製程進展、海外擴廠進度、資本支出、AI相關應用的貢獻等議題，同時也有法人擔憂恐二度下修全年美元營收預期；法說會前今（19）日股價收在平盤，三大法人呈現土洋對作，外資小買超，但投信連五賣，自營商也是連三賣。

台股今日開高走低，終場收17,116.44點，下跌111.47點，跌幅0.65%，連續兩天收黑，且下跌都超過百點，5日線失守；台積電開高，以584元開出，尾盤中曾翻黑下滑至579元，終場以平盤581元收盤。

台積電最後一盤爆出4,007張成交量，將股價拉2元，收在平盤價位；統計三大法人買賣超，外資買超733張，投信賣超408張，連續5個交易日合計賣超3,098張，自營商賣超879張，連三賣，三大法人今日合計賣超554張。

台積電法說會明日將登場，法人關注第2季獲利與下半年展望、先進製程（含CoWoS封裝）進展、海外擴廠進度、資本支出變動、AI相關應用對營運的貢獻等議題；另外，業界也傳出，因為非蘋手機、傳統伺服器的市況恢復速度不如預期，恐造成台積電二度下修全年美元營收預期。

台積電先前首度修正全年美元營收預期，年減低至中個位數百分比（1%至6%），但受市況恢復速度不如預期的影響，法人擔憂恐二度下修，全年美元營收衰退幅度擴大至約一成。

台積電不評論外界的傳聞及預估值，不過，法人也認為，台積電仍將釋出第2季為營運谷底，第3季起溫和復甦，並且將可延續到第4季，維持全年資本資出320~ 360億美元。