證交所參展2023亞太永續博覽會 備有精心實用互動紀念品

台灣永續能源研究基金會主辦第二屆「2023亞太永續博覽會」，7月21日(周五)至23日(周日)在台北世貿一館1樓A、D館盛大舉行，臺灣證券交易所共襄盛舉，在「政策區」設置攤位參展，並備有精心實用的互動紀念品。

今年亞太永續博覽會匯集政府部門及民間產業界的力量，加入淨零排放行列，呈現台灣整體淨零排放及產業綠色轉型效果。這次活動擴大辦理，其中參展攤位數較去年成長42%以上，共有412個攤位。為與大自然環境共存，同時企業也思考在營收成長之下如何保護地球，達到永續經營的目標，證交所在落實ESG永續發展，向來不落人後，規劃於「政策區」設置攤位參展，共襄盛舉。

證交所以「台灣證券市場 迎向永續創新」為主軸參展，活動現場規劃建置「九宮格」互動網路遊戲，採寓教於樂方式與民眾互動，以玩遊戲拿贈品的方式吸引參展民眾，將ESG、創新板、反詐騙之宣導題目納入遊戲中，冀民眾透過遊戲互動，了解證交所推動ESG、創新板及防範金融詐騙之努力。

證交所於活動現場備有精心實用的互動紀念品，熱情邀請民眾透過深入淺出的互動方式「長知識拿贈品」，踴躍參與這次難得的盛會。相關活動訊息請至 https://www.sdgs-asia.com.tw/