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台股下跌111.47點 三大法人賣超94.46億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今日開高走低，盤中最低一度來到17082.54點。圖／聯合報系資料照
台股今日開高走低，盤中最低一度來到17082.54點。圖／聯合報系資料照

台股今（19）日開高走低，盤中最低一度來到17082.54點，大盤指數終場收17116.44點，下跌111.47點，跌幅0.64%，成交量4271.76億元，三大法人賣超94.46億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超5.87億元，投信賣超21.11億元，自營商賣超（合計）79.22億元，其中自營商（自行買賣）賣超41.27億元，自營商（避險）賣超37.95億元。

台股下跌逾百點，權王台積電（2330）以平盤作收，終場收581元，聯發科（2454）呈現上漲之姿，終場收696元，上漲13元，漲幅1.9%；亞洲生技大展將於下周正式登場，激勵生技股表現，其中佰研（3205）、創源、鈺緯（4153）、晟德（4123）、保瑞（6472）、長佳智能（6841）、醫揚（6569）、奈米醫材（6612）、明達醫（6527）、睿生光電（6861）、華安（6657）、晉弘（6796）等12檔漲停。

自營商 生技股

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