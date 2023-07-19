AMD執行長蘇姿丰訪台…「起飛」概念股名單曝 專家驚：中華電（2412）也有份

AMD執行長蘇姿丰本次來台，引起大量關注，主要原因是自從5月份NVIDIA執行長來台後，台股2個月漲2000點。不僅帶動一票AI概念股起飛，更是推動2大高股息ETF(0056、00878)出現前所未有的漲幅，對台股的激勵效果堪比巴菲特赴日開記者會。

現在股民引頸期盼，本次AMD執行長訪談能夠再掀AI熱潮，這麼一來台股不要說超英趕美，起碼與恆生指數黃金交叉是可以期待的。

其中一大亮點是，中華電信也在名單內；另一大亮點是，不少股票開高走低。

值得一提的是，昨天剛好是中華電赴美發行ADR滿20周年的日子，在20年的時間裡，市值接近翻倍跳。不曉得這波搭上AI議題後，能不能從20年翻倍，變成1年漲20%，這樣子下次要翻倍就不用等20年了。

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