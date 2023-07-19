AMD執行長蘇姿丰訪台…「起飛」概念股名單曝 專家驚：中華電（2412）也有份
AMD執行長蘇姿丰本次來台，引起大量關注，主要原因是自從5月份NVIDIA執行長來台後，台股2個月漲2000點。不僅帶動一票AI概念股起飛，更是推動2大高股息ETF(0056、00878)出現前所未有的漲幅，對台股的激勵效果堪比巴菲特赴日開記者會。
現在股民引頸期盼，本次AMD執行長訪談能夠再掀AI熱潮，這麼一來台股不要說超英趕美，起碼與恆生指數黃金交叉是可以期待的。
目前媒體曝光AMD執行長首波拜訪名單，除了有台積電、矽品外，還包含「電子五哥」的廣達、緯創、英業達、和碩、仁寶。
其中一大亮點是，中華電信也在名單內；另一大亮點是，不少股票開高走低。
值得一提的是，昨天剛好是中華電赴美發行ADR滿20周年的日子，在20年的時間裡，市值接近翻倍跳。不曉得這波搭上AI議題後，能不能從20年翻倍，變成1年漲20%，這樣子下次要翻倍就不用等20年了。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言