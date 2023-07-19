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瀚宇博今除息交易 填息幅度逾8成

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股今日開高走低，盤中最高一度達17,340.82點，隨後一路下殺，於平盤附近震盪，PCB廠瀚宇博（5469）今除息交易，其中每股配發現金股利2.4元，參考價47.8元，瀚宇博早盤以49.15元開出，盤中最高一度拉升至49.8元，約填息逾8成。

瀚宇博日前提到，PCB下半年有望優於上半年，NB終端應用營收占比四成，目前產品結構跟往年不同層數與材料都朝向中高階，以及公司產品多元化遞減單一產品較弱的影響，瀚宇博本身不會擴廠，但子公司精成科已規畫馬來西亞擴廠。

瀚宇博營收結構，其中PC/NB占比重40%、網通占17%、伺服器占10%、遊戲占10%、LCD占7%，其它還包括STB以及汽車等等；其中瀚宇博也預計切入AI伺服器，而AI伺服器的單價也會比傳統伺服器板及NB板高。

瀚宇博 伺服器

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