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AMD 蘇姿丰再掀 AI 旋風 川湖飆漲停創天價邁向千金

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

超微（AMD）執行長蘇姿丰來台，預計今（19）日與供應鏈廠商見面，再掀起台股AI題材熱潮，推升相關概念股衝上漲停，或創下天價，千金股世芯-KY（3661）衝上漲停鎖死，躋身2,000級的千金股，伺服器導軌廠川湖（2059）也亮燈漲停，股價飆上958元歷史天價，蓄勢朝千金股前進。

人工智慧（AI）概念股成為台股主流，伺服器更是大熱門，伺服器導軌大廠川湖受惠，今日以915元開出，一舉站上900元關卡，股價開高走高衝上漲停958元，創下歷史新高，穩步朝千金股前進。

川湖為建立全球化布局，分散地緣政治風險，6月底宣布旗下100%持股子公司川益將設立美國子公司 King Slide Technology USA, Inc.，投資金額2,600萬美元（約新台幣8億元），法人看好，川湖受惠AI伺服器需求暢旺，明年業績看俏。

川湖兩大產品為伺服器導軌（約占營收比重七成），及高級廚具滑軌（約三成），為全球伺服器導軌的領導廠商，搭上伺服器成長的風潮，川湖毛利率一直維持在50%上下。

法人表示，在AI伺服器占比持續提高，英特爾與超微（AMD）兩大新伺服器平台問世，可望帶動川湖第4季進入出貨旺季，2024年營收將可望重返成長軌道，預估年增率可達34%。

伺服器 漲停 AI 蘇姿丰

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