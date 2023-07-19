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生技展暖身 保瑞股價創歷史新高 多檔生技股也攻高漲停

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
圖為日前亞洲生技大會展前記者會，生物產業協會理長吳忠勳出席致詞。記者胡經周攝影／報系資料照
圖為日前亞洲生技大會展前記者會，生物產業協會理長吳忠勳出席致詞。記者胡經周攝影／報系資料照

2023亞洲生技大會將於下周（26）三登場，今日多檔生技股攻高漲停，保瑞（6472）再創歷史新高，上漲80元攻上漲停板價至887元，長佳智能（6841）、醫揚（6569）、明達醫（6527）、鈺緯、睿生光電等生技醫療股盤中也攻上漲停。

長佳智能上漲11.5元至128元，醫揚上漲21元至235元，醫揚6月營收雙成長，7月以來累計漲幅達66%，明達醫也連續兩個月營收呈現年增與月增，本周累計漲幅已達23%，鈺緯單月營收也連續兩個月呈現年增與月增，股價近期逐步反彈，今日上漲4.15元至45.75元，睿生光電6月營收也呈現雙成長，本周股價彈升16.5%。

豐彥財經執行長謝晨彥表示， 台股在衝高之後，AI 多數股漲多，降低了大家的追價意願，近期資金開始尋找基期相對偏低的族群，市場派與散戶開始去尋找其他可以投資的標的，在位階低，營運狀況不錯的情況下，生技族群逐漸受到買盤關注。

謝晨彥指出，投資人在標的選擇上，可以關注企業的營運獲利，近期上漲的個股多為 EPS 與營收表現較佳，具有穩定獲利者。

生技醫療股：神隆、軒郁、明達醫、佳醫、晉弘、曜亞、科妍、華安、醫揚、長佳智能、醫揚、鈺緯、睿生光電

生技族群 營收

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