搭上AI特快車 世芯-KY漲停衝上2,000元關再創天價

「AI伺服器」概念股成為台股多方亮點，搭上AI題材特快車，世芯-KY（3661）今（19）日一開盤就衝上2,000元關卡，早盤以2,020元開出，衝上漲停2,170元，創下歷史新高價。

世芯-KY近期在盤中不斷朝2,000元關卡叩關，盤中都曾突破2,000元，不過收盤未站上，今日早盤一開盤就以2,020元開出，股價開高走高衝上漲停2,170元。

美系外資最新報告調高今年AI伺服器出貨量，年增率上看70%，且看好台積電（2330）、世芯-KY、創意（3443）等台廠將受惠，給予「優於大盤」評等。

世芯-KY受惠來自美系雲端服務客戶7奈米製程AI晶片案，出貨動能將至少延續到2024年；另外，世芯同時也積極與其他北美大型雲端服務業者洽談合作。