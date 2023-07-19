台股開盤小漲37點 台積電漲3元開584元

台股今（19）日開盤小漲37.47點，開盤指數17265.38點；台積電 （2330）以584元開盤上漲3元。

元大投顧分析，AI、網通、重電等題材趨勢仍在，但在短線資金恣意拉抬下，籌碼面明顯凌亂，特別是7月20日台積電（2330）法說會、7月26日美國升息決策公布，都會對行情有所影響，在股市位階偏高之際，儘量以技術面底部剛成形的績優股為選股方向，不失為趨吉避凶的明智之舉。

周二(18日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲366.58點、漲幅1.06%，那斯達克指數上漲0.76%，標準500指數上漲0.71%，費半指數上漲0.13%。

第一金投顧表示，2Q23財報季已開跑。目前S&P500已公布財報的公司中，有84%的公司獲利優於預期。微軟周二收盤上漲3.98%，股價創歷史新高至359.49美元。微軟宣布 Microsoft 365 生成式AI小助手 Copilot 的費用，若使用者欲於 Teams、Excel 和 Word 中使用生成式AI的工具，每月將加收30美元。

微軟更新多項有關AI的消息，使同處AI趨勢領導地位的晶片設計公司 NVIDIA 股價亦於周二創歷史新高，漲幅2.22%至474.94美元。

三大法人周二（18日）集中市場合計賣超137.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超75.7億元，投信賣超12.9億元，自營商（自行買賣）賣超30.7億元，自營商（避險）買超18億元。

統一期貨說，外資周二加碼期貨多單 406口，未平倉淨多單回升至 2,835口，而自營商則加碼期貨空單 411口。