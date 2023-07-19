台股瘋當沖 爆今年最大量

台股短線漲多後，昨（18）日指數爆量上沖下洗，投資人大玩沖沖樂，終場下跌106點、收17,227點，成交量4,938億元，創近二年波段高點。法人指出，由於行情爆大量創高拉回收黑，短線宜防反轉修正的壓力。

前一日美股四大指數收紅，激勵昨日台股早盤拉高，最高來到17,401點，續創波段反彈高峰，但隨即引動短線獲利了結賣壓大舉出籠，摜壓指數翻黑，終場收跌0.61%。

由於融資餘額一路攀高至2,127億元，連三增，散戶也熱愛玩當沖，昨日當沖成交占比上升到41.8%，創今年第三高，也讓指數巨幅震盪，高低差達237點。

金管會昨日晚間信心喊話，強調今年以來至17日為止，台股上漲22.61%，表現仍優於多數亞股，僅低於同時段日本上漲24.13%，高於南韓、上海、新加坡、深圳與香港，同時期美國道瓊漲幅4.34%。金管會並且公布17日為止，信用交易整戶擔保維持率為184.33%，並強調目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，惟持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

昨日集中市場爆出4,938億元的成交量，是2021年7月30日5,456億元以來最高；上市櫃成交量共6,095億元，也是近二年來的最大量；前十大成交量個股包括：英業達、金寶、神達、仁寶、宏碁、康舒、和碩、華泰、廣達以及光寶科，成交張數都在十萬張以上，英業達成交張數高達29.8萬張。

盤面上，AI族群走勢分歧，盤中以AMD概念股表現最為強勢，載板三雄欣興、景碩、南電紛紛勁揚大漲，板卡廠技嘉、華擎也強勢表態，帶動電腦及周邊類股上漲0.7%，盤中最高來到572.9點，再創歷史新高紀錄，為盤面上少數收紅續強的類股。

籌碼面來看，三大法人賣超137.41億元，其中外資期貨淨多單小增406口至2,835口，現貨賣超75.76億元，投信賣超12.9億元，自營商賣超48.74億元。八大公股行庫則買超46.6億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，大盤爆近兩年來大量，頗有過熱疑慮，是否為換手量還待觀察。但主流還是在AI概念股，到頂可能休息或是修正；昨天上漲的載板族群則屬落後補漲。