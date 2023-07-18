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外資賣超台股75億元 這檔大牛股「站回30元關卡」成賣超榜首

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股今（18）日開高走低，大盤指數終場收17227.91點，下跌106.38點，成交量4884.99億元，創下今年來最大成交量。台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股今（18）日開高走低，大盤指數終場收17227.91點，下跌106.38點，成交量4884.99億元，創下今年來最大成交量。台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今（18）日開高走低，大盤指數終場收17227.91點，下跌106.38點，成交量4884.99億元，創下今年來最大成交量，三大法人賣超136.58億元，外資賣超75.75億元。據統計，仁寶（2324）遭外資賣超53,405張，為賣超榜首，為第四日連續賣超。

外資今賣超前十大依序為仁寶、金寶（2312）、中工（2515）、和碩（4938）、大亞（1609）、佳世達（2352）、中信金（2891）、華新（1605）、康舒（6282）、永豐金（2890）

受惠AI概念話題持續延燒，仁寶為市場關注焦點，仁寶今日爆出逾24萬張天量，終場收34.45元，創下11年新高，且據統計，仁寶股價近4日漲幅逾16%，重新站回30元關卡，上一次出現3字頭為2014年7月。

代工大廠仁寶6月合併營收 816.20 億元，月減2%，年減33.3%，為今年單月次高，累計其今年前 6 月營收為4,533.29億元，年減15%；仁寶指出，6月份筆電出貨達330萬台，月增10%，累計第2季出貨量達870萬台，季增14.47%，雖然年對年表現仍然下滑，但仍在預期內。

外資今買超前十大依序為元大台灣50反1（00632R）、開發金（2883）、英業達（2356）、群創（3481）、欣興（3037）、新光金（2888）、鴻海（2317）、台新金（2887）、長榮航（2618）、緯創（3231）

開發金6月自結稅後純益51.19億，上半年累計稅後純益達101.01億，且旗下子公司包含中國人壽、凱基證券皆有出現獲利；開發金今日股價開高走低，終場收12.35元，跌幅1.2%，外資買超開發金24,431張，為買超榜首。

台股 營收 外資 仁寶 三大法人

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