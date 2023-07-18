台股盤勢三重點 分析師：注意大型領頭羊股票

台股昨（17）日融資餘額達2,111億餘元，創一年新高，今（18）日早盤指上揚後，不到10點翻黑下跌逾百點。資深分析師連乾文指出，台股盤勢三大重點，包含超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰訪台、台積電（2330）將於20日舉行法說會、美國超級財報陸續公布，提醒投資人觀盤重點在於台股大盤漲跌、人工智慧類股，並注意「大型領頭羊」股票。

台股加權指數14日大漲222.31點，漲幅1.3%，指處收在17,283.71點，成交值新台幣4,228.19億元，週線大漲619.5點，為今年以來單週漲點第三大，漲幅3.72%。而今年漲幅較佳個股，包含緯創（3231）、技嘉（2376）、創意（3443）、廣達（2382）及奇鋐（3017），全數AI類股較多。

資深分析師連乾文表示，台股今日盤勢重點在於，超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰的「訪台旋風」，加上晶片大廠輝達（Nvidia）12日宣布，投資生技公司 Recursion 用於人工智慧（AI）醫療發展，導致股價大漲呈現大賣壓、大幅震盪，此外台積電將在本周四（20）日舉行法說會，一般民眾對於第2季的毛利、第3季的展望比較悲觀，主因在於今年毛利率較去年低落，連乾文指出去年的毛利率有62.2 %，也推測「現在第2季有可能是51.9 %」，外資市場報告目前也較悲觀，同時也影響台積電股價，拖累大盤。

另外，值得注意的是，連乾文點出美國正在進行超級財報，公布情況優於預期，因此美股情勢穩定，即便台股目前殺盤，但格局仍穩定。

連乾文也提醒投資人，觀盤重點仍在於大盤漲跌、人工智慧類股，如佳世達（2352）、宏碁（2353）等AI應用股仍是大盤關鍵。