AMD旋風！英業達、仁寶早盤爆量攻漲停 再創波段新高
AI題材熱度持續延燒，英業達（2356）受惠大客戶超微（AMD）執行長蘇姿丰抵台，今（18）日以65元開出後，隨即獲買盤搶進，股價一度直線拉升至漲停價67.4元、漲幅逾9%，再創歷史新天價紀錄，截至上午10點，成交量飆逾18.1萬張，雖然盤中漲停打開、但買氣仍然強勁，外界關注超微蘇執行長訪台動向，期盼再帶來一波新利多。
AMD執行長蘇姿丰（市場稱之為蘇媽）於昨（17）日已正式抵台，帶動有關供應鏈展開新一波慶祝行情，包括英業達、仁寶（2324）等大廠，皆獲買盤搶進，早盤價量齊揚同步衝上漲停亮燈鎖死，成交量更突破10萬張以上。其中，仁寶今日以36.6元開高走高，帶量飆漲拉升至36.9元漲停，漲幅9.98%，成交量達16.5萬張，相當驚人，雖盤中收斂但漲幅仍逾4%。
英業達雖再度創下歷史新高價，不過由於近日股價漲幅較大，導致外資對英業達、仁寶相對保守，並維持賣超態勢，昨日英業達遭三大法人合計賣超1萬6,351張，在賣超排行中居冠，而英業達近五日合計已被三大法人賣超達2萬5,462張，其中外資賣超1萬7,074張、投信賣超5,768張、自營商賣超2,619張；融資增1萬8,005張、融券增4,359張，券資比9.07%，對此，建議投資人應多留意追高風險。
外界緊盯超微蘇執行長訪台行程，有消息稱明（19）日將與台積電（2330）代表會面，不過實際情況仍未確定，而陽明交大也宣布將於本周四（20日）舉行名譽博士學位授予典禮，會中除將授予蘇姿丰名譽博士頭銜，也將邀請蘇執行長與在校學生進行座談，讓不少粉絲深感期待，此外，該典禮也與台積電法說會同一天，公司有望釋出與超微會面洽商的內容，吸引市場關注。
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