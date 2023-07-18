日韓股市領漲 法人建議下半年布局日韓股ETF

疫後復甦，全球投資市場今年上半年普遍繳出不錯的成績單，亞太地區中除了日股創下33年新高外，韓國股市漲幅也超過14%，法人建議，挾日韓股市上半年領漲的佳績，下半年投資日韓股ETF應大有可為，投資人可透過ETF參與市場，持有一籃子標的，有助達到分散風險的效果。

民眾投資日韓股ETF的風潮，也帶動相關ETF爆大量。國泰投信即以自家旗下的國泰日經225 （00657）、國泰臺韓科技（00735）為例指出，00657近一個月（6月15日至7月12日）規模成長達1.49倍，為國內發行的ETF之最，另外00735成交量連日上升，7月10日至7月14日間成交均量較前一周均量成長1.87倍。

國泰投信表示，上述兩檔ETF，分別布局日本大型藍籌股，以及最具競爭優勢的臺韓科技龍頭企業。其中國泰日經225 ETF經理人蘇傳宇分析，隨著股神巴菲特增持日本商社，加上日本證交所在去年改制拉高上市門檻，監督日本企業改善長期被詬病的股利不高與公司治理的相關問題，帶動外資投資日股信心，也激勵日經指數漲破多年來新高。

蘇傳宇分析，截至13日，今年以來日經225指數漲幅達24.2%，日本東證指數漲幅為18.6%，MSCI日本小型股指數為7.2%，顯見大型股優於小型股。他認為，隨著日本央行寬鬆政策持續，外資仍加碼日股等趨勢加持下，加上疫後內需與旅遊復甦超乎預期，有望支撐日本經濟維持成長趨勢，日股後市仍具有續漲空間，尤其是近期海外景氣持續轉弱，加上美債利率仍高，使日股獲利與評價上修空間受壓抑，反而投資人可趁股市回檔時加碼，或以定期定額布局，累積投資部位。

國泰投信另外也推出國泰臺韓科技（00735），是國內市場上唯一一檔結合臺韓兩大科技龍頭的ETF，追蹤臺韓資訊科技指數，由證交所旗下臺灣指數公司與韓國交易所共同設計編製，成分股有半導體兩大龍頭台積電和三星，也包括鴻海、南韓記憶體大廠海力士等，國泰投信指出，投資該檔ETF，等於一次投資臺韓50大科技龍頭股、亞洲半導體、AI、電動車。

國泰臺韓科技ETF經理人蘇鼎宇表示，今年以來台韓股市漲幅名列亞太地區第二、三名，僅次於日本，因此韓國也值得投資，台韓兩國科技產業表現均勝過其股市大盤。國泰投信也分析，韓國2021年8月開始升息，比美國聯準會(Fed)提早7個月，預估2024年亦有機會提前降息，且韓國6月首次出現16個月以來第一次貿易順差，多個跡象皆顯示韓國經濟正在逐步復甦。