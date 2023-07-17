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半導體檢測需求趨勢向上 法人看好兩檔個股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

受惠於半導體製程持續演進，以及中國大陸半導體自主化將挹注材料分析需求，投顧法人評估，相關檢測廠商長期營運向上趨勢可期，點名看好汎銓（6830）、閎康（3587）等兩檔個股，並建議給予「增加持股」投資評等。

雖然終端需求不振，且總體經濟存在不確定性，法人指出，台積電（2330）等晶圓代工廠商仍持續開發2奈米等先進製程，以維持競爭力，將支撐汎銓與閎康營運長期成長前景。

此外，先進製程開發的複雜度提高與電晶體架構轉換，將進一步推升長期檢測分析需求，值得注意的是，台積電本身亦有檢測實驗室，但材料分析需求遠大於自有產能，且委外成本低於自行檢測，法人認為，未來數年委外趨勢將可持續。

基於地緣政治因素，法人表示，中國大陸政府將透過補助相關業者加速建立自主半導體供應鏈，目前中芯國際、華虹半導體等晶圓代工廠製程發展仍落後於台積電、三星及英特爾，且良率較低。

法人認為，未來幾年材料分析需求將遠高於供給，主因是中國大陸晶圓代工、設備與材料廠商正嘗試改善良率與技術，使其產品能夠用於較複雜的製程。

第三代半導體材料方面，因磊晶與基礎材料性質不同，需透過材料分析於生產過程中找出瑕疵，並調整參數，更重要的是，中國材料分析業務ASP高於台灣三至四倍，法人評估，中國強勁的材料分析需求將在未來提供汎銓與閎康較有利的ASP與毛利率展望。

晶圓代工廠 台積電 閎康

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