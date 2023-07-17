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康和證攜手樂天桃猿開戶 交易就抽樂天Girl'sDay主題首場雙人套票

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券與中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿攜手合作「fun心投起來」，即日起到8/15止，只要到康和證券開新戶，不限交易金額，就有機會抽中樂天桃猿Girl'sDay棒球主題日雙人棒球賽套票。（康和證券/提供）
康和證券與中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿攜手合作「fun心投起來」，即日起到8/15止，只要到康和證券開新戶，不限交易金額，就有機會抽中樂天桃猿Girl'sDay棒球主題日雙人棒球賽套票。（康和證券/提供）

近年來年輕小資族提早做財務規劃布局台股，康和證券（6016）看準投資族群年輕化趨勢，與中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿攜手合作「fun心投起來」，即日起到8月15日止，只要到康和證券開新戶，不限交易金額，就有機會抽中超級難買到的樂天Girl'sDay棒球主題日雙人套票，在球場嗨翻天。

根據統計，中華職棒元年自1990年開始，迄今33年，總觀眾人數已突破3,000萬人次以上，已是台灣觀眾總人數最多的運動賽事，且40歲以下現場觀眾超過八成以上，更是年輕族群最喜歡的球類比賽。

康和證券董事長鄭大宇表示，康和證對支持棒球發展一向不遺餘力，已連續四年捐款贊助稻江商職青棒隊，讓棒球扎根校園；此次與樂天桃猿攜手合作，支持年輕族群最喜歡的棒球賽事，鼎力支持台灣棒球國球的發展。

中華職棒樂天桃猿球團日前發布，9月2日周六場的Girl'sDay 主題趴，是樂天桃猿主題趴首場，將在全內野贈送主題禮，現場還有活動攤位可索取精美好禮。熱愛職棒的朋友們都知道，此場屬於熱門秒殺搶手票，即日起到8月15日止，只要來康和證券開戶，交易任意金額即可參加抽獎，就有機會可以免費抽到9月2日（周六）樂天Girl'sDay雙人棒球賽套票，含球票2張及美食餐券400元。

無獨有偶，觀看棒球與投入台灣股市的年輕族群越來越多，根據最新統計，40歲以下開戶人數回升至393萬人，創今年來新高，顯示年輕族群逐漸回流台股。康和證為年輕小資族特別推出的「好康fun心投」平台，自推出後屢獲大獎肯定，囊括國家品牌玉山獎、卓越雜誌最佳智能理財獎等。

「好康fun心投」一站式金融創新平台，即是希望讓年輕人能及早參與市場投資，達成理財要趁早的目標，也號召棒球的球友與粉絲們一起fun心投起來。

中華職棒 樂天

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