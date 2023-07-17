六方科技競拍順利完成 承銷價66元、7月19日起公開申購
六方科技（4569）初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，六方科技辦理競價拍賣股數2,479仟股，公開申購股數為920仟股。本次參與投標之投標單筆數計1,452筆，合格標單共1,400筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於7月17日上午十時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，開標結果如下：
最低得標價格：103.88元
最高得標價格：140.00元
得標加權平均價格：111.68元
依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法規定，六方科技競價拍賣最低承銷價格為60.00元，這次辦理公開申購價格為66.00元，7月19日至7月21日為公開申購期間；7月25日為公開抽籤日。
上開相關得標資訊，亦可參考證交所網站／市場公告／競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/page/announcement/auction.html
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