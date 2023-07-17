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台股上漲50.58點 三大法人買超3.34億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

台股今（17）日震盪，盤中最高一度來到17346.66，大盤指數終場收17334.29點，上漲50.58點，漲幅0.29%，成交量3893.36億元，三大法人買超3.34億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超30.44億元，投信賣超18.26億元，自營商賣超（合計）8.83億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.54億元，自營商（避險）買超6.7億元。

台股今呈現小幅上漲，權王台積電（2330）開低震盪，終場收平盤591元，聯發科（2454）表現弱勢，終場收683元，股價下跌9元，跌幅1.3%；超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將來台，帶動AI相關概念股走勢，和碩（4938）、佳世達（2352）、英業達（2356）等皆攻上漲停板。

台股 三大法人

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