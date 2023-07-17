明達醫、長佳智能等多檔生技股漲停 基本面佳生技股連日上漲

6月營收公布，多檔營收穩定生技股近日逐漸吸引買盤關注，今（17）日長佳智能（6841）、神隆、華安、醫揚、明達醫、晉弘等生技醫療股攻上漲停，帶動生技醫療族群上攻。分析師表示，AI 把吸引市場投資意願，但多數股價漲多，因此資金會逐步流向位階相對較低，營運狀況不錯的生技族群。

豐彥財經執行長謝晨彥表示， 台股在衝高之後，AI 多數股漲多，降低了大家的追價意願，近期資金開始尋找基期相對偏低的族群，市場派與散戶開始去尋找其他可以投資的標的，在位階低，營運狀況不錯的情況下，生技族群逐漸受到買盤關注。

投資人在標的選擇上，可以關注企業的營運獲利，近期上漲的個股多為 EPS 與營收表現較佳，具有穩定獲利者。

生技醫療股：神隆、軒郁、明達醫、佳醫、晉弘、曜亞、科妍、華安、醫揚、長佳智能。