7/17【早晨財經速解讀】台股周漲600點 AI依舊火爆 空頭回補 散戶接棒?

台積電（2330）即將法說，大和、野村等日系外資分別基於「台積電是AI的終極贏家」及率先預期「AI晶片未來六至12個月可能出現短缺」，除同步維持「買進」評等外，並均調升目標價，其中野村上看740元，與瑞銀同居內外資最高價。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，從基本面角度觀察，除AI半導體外，由於第3季整體半導體產業在各應用領域需求持續減緩的衝擊下（AI與車用例外，持續強勁），恐將將面臨獲利下滑壓力。

因此預期台積電將進一步下調2023年銷售額，將年減8%至10%，鄭明宗也據此下修台積電今年每股稅後純益（EPS）約6%，然而，市場並不會因此而看空台積電，因為這將更接近半導體盈餘修正周期的底部。

鄭明宗最新的觀點是，由於到今年底，無晶圓廠庫存去化應將結束，而AI將擴大資料中心半導體市場，加上台積電與三星間在N5製程後，技術差距開始擴大，使得台積電長期銷售的年複合成長率（CAGR）將達15%至20%。

此外，憑藉著先進的製程技術，台積電幾乎生產所有AI類型的晶片。儘管目前AI晶片對整體半導體的銷售貢獻仍小，今年占台積電營收約5%，不過由於台積電先進封裝CoWoS的產能限制，使得未來六至12個月AI晶片將出現短缺的狀況。

基於相關利多的持續發酵，鄭明宗將台積電適用的本益比由17倍上調至19倍，除給予「買進」評等外，目標價由660元調升至740元，與瑞銀證券同居內外資最高價，升幅為12.12%。

大和資本亞洲區研究部主管徐禕成則指出，由於嵌入式AI的增長速度快於預期，推動了HPC（高速運算）的銷售成長，而台積電在先進技術中占據主導地位，能夠搶占雲端與邊緣運算的HPC處理器商機。

基於正向的發展趨勢，徐禕成上調2024至2025年台積電EPS約5%至13%，毛利率將達54%，優於原先的52%至53%；而2023至2025年台積電來自HPC的收入，CAGR將達22%，到2025年占營收比重將高達25%。

儘管徐禕成對於台積電第3季的獲利表現較為保守，但由於長線產業正向發展循環的帶動，使得徐禕成給予台積電「買進」評等，目標價由615升至688元、升幅11.87%，並建議投資人可趁任何拉回時加碼布局。