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外資買超124億元 不買科技股竟是這個族群買最多

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

台股今（14）日開高走高，大盤指數終場收17283.71點，上漲222.31點，三大法人買超137.81億元，外資買超124.06億元。經過統計發現，外資買超國泰永續高股息（00878）50,802張，為買超榜首。

外資今買超前十大依序為國泰永續高股息、新光金（2888）、中信金（2891）、國泰台灣5G+（00881）、兆豐金（2886）、元大高股息（0056）、中環（2323）、台積電（2330）、聯電（2303）、元大台灣50（0050）。

新光金6月稅後純益32.16億元，轉虧為盈，創逾兩年以來單月新高，單月獲利轉虧為盈有兩大原因，第一為6月有股息的挹注，第二則是受惠新台幣匯率貶值產生匯兌利益；新光金今日終場收9.03元，漲幅1.23%，據統計，外資買超新光金23,011張，為買超第二。

外資今賣超前十大依序為廣達（2382）、光寶科（2301）、大同（2371）、華航（2610）、元大滬深300正2（00637L）、陽明海運（2609）、長榮海運（2603）、華邦電（2344）、華孚（6235）、偉訓（3032）。

廣達6月合併營收901.77億元，月增17.1%，年減27.1%，受惠季底拉貨效應，第2季筆電出貨量季增16.6%，年增1.61%，優於預期；廣達今日終場收198元，漲幅1.53%，據統計，廣達遭外資賣超27,615張，為賣超榜首。

高股息 外資 新光金

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