外資買超124億元 不買科技股竟是這個族群買最多

有半導體女王之稱的超微（AMD）執行長蘇姿丰17日將來台，提前在台股掀起AI旋風，AI概念股成為近期當沖客新天堂樂園，不下前年航海王氣勢；昨（13）日當沖買賣成交金額前十名全由AI概念股包辦，人氣指標股緯創昨早盤拉出第三根漲停板，當沖客尾盤下車打開漲停板，當沖比拉高至61.3%。

2023-07-14 08:29