聽新聞
test
0:00 / 0:00
外資買超124億元 不買科技股竟是這個族群買最多
台股今（14）日開高走高，大盤指數終場收17283.71點，上漲222.31點，三大法人買超137.81億元，外資買超124.06億元。經過統計發現，外資買超國泰永續高股息（00878）50,802張，為買超榜首。
外資今買超前十大依序為國泰永續高股息、新光金（2888）、中信金（2891）、國泰台灣5G+（00881）、兆豐金（2886）、元大高股息（0056）、中環（2323）、台積電（2330）、聯電（2303）、元大台灣50（0050）。
新光金6月稅後純益32.16億元，轉虧為盈，創逾兩年以來單月新高，單月獲利轉虧為盈有兩大原因，第一為6月有股息的挹注，第二則是受惠新台幣匯率貶值產生匯兌利益；新光金今日終場收9.03元，漲幅1.23%，據統計，外資買超新光金23,011張，為買超第二。
外資今賣超前十大依序為廣達（2382）、光寶科（2301）、大同（2371）、華航（2610）、元大滬深300正2（00637L）、陽明海運（2609）、長榮海運（2603）、華邦電（2344）、華孚（6235）、偉訓（3032）。
廣達6月合併營收901.77億元，月增17.1%，年減27.1%，受惠季底拉貨效應，第2季筆電出貨量季增16.6%，年增1.61%，優於預期；廣達今日終場收198元，漲幅1.53%，據統計，廣達遭外資賣超27,615張，為賣超榜首。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言