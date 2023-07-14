7/14【早晨財經速解讀】 標普 那指 費半又創今年新高!美元指數100關卡失守 全球AI熱退潮?散戶投資者撤離AI股

有半導體女王之稱的超微（AMD）執行長蘇姿丰17日將來台，提前在台股掀起AI旋風，AI概念股成為近期當沖客新天堂樂園，不下前年航海王氣勢；昨（13）日當沖買賣成交金額前十名全由AI概念股包辦，人氣指標股緯創昨早盤拉出第三根漲停板，當沖客尾盤下車打開漲停板，當沖比拉高至61.3%。

市場好奇AI概念股當沖是否會步入航海王當沖泡沫化老路，統一投顧董事長黎方國分析，貨櫃股屬於景氣循環股，市場可以預測獲利高點，因而貨櫃股去年是獲利高點，但股價已在前年見高，去年跌得慘兮兮；AI股不同，屬於新趨勢產業方向，市場難以預料獲利高點，若真要比擬，相對比較像2000年網路業飆高，會一直漲，漲到突然泡沫化。

對於趨勢股是否還要靠當沖獲利，是否長抱較有利，黎方國認為，不管是當沖、隔日沖或長線持有，只要能獲利都是好的投資策略；假設當沖可以日賺3%，遠高於多數債券號稱的年息5%，雖不保證天天賺，但聚沙成塔力量相當誘人，是吸引高頻交易、當沖進場賺差價的原因。